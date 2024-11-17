Стадия RMR по CS2 для европейского региона уже стартовала

Пришло время наблюдать за отборочным туром на самый ожидаемый чемпионат этого года Perfect World Shanghai Major 2024 по дисциплине CS2. Позади азиатский и американский RMR, и участники из упомянутых регионах уже известны. Теперь же наступило время для европейских составов, среди которых есть и российские команды.

Расписание RMR группы "А":

7:00 - NAVI vs FNATIC

7:00 - Vitality vs GamerLegion

8:00 - MOUZ vs Nemiga

8:00 - Faze Clan vs Cloud9

9:00 - SAW vs Sinners

9:00 - Falcons vs ECLOT

10:00 - Sangal vs Rebels

10:00 - BBTeam vs Unity

Напомним, что сам Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2 будет проходить с 30 ноября по 15 декабря этого года. Следить же за событиями в прямом эфире можно на официальных трансляциях платформ Twitch и YouTube.