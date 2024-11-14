В Counter-Strike 2 добавили обновлённую версию карты Train

В Counter-Strike 2 наконец вернулась карта Train. Эту карту убрали из турнирного пула ещё в 2021 году, заменив на Ancient, и с тех пор поклонники игры не переставали просить Valve о её возвращении. Раньше поиграть на Train можно было разве что через фанатскую версию из Мастерской Steam, но там были свои проблемы — старые текстуры CS:GO неважно работали на новом движке Source 2. Теперь же разработчики выкатили полностью обновлённую версию карты, которая отлично смотрится в CS2.

Кстати, обновление принесло не только Train. Valve решила освежить весь набор карт — на смену Thera, Mills, Assembly и Momento пришли новички. В обычном и соревновательном режимах теперь можно сыграть на Basalt и Edin, а для Wingman добавили Palais и Whistle.