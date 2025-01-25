Valve анонсировала второй сезон Premier в Counter-Strike 2

Компания Valve официально объявила о завершении первого сезона режима «Премьер» в Counter-Strike 2 и раскрыла подробности второго сезона, который начнётся сразу после завершения текущего. Изменения коснутся как игровых механик, так и системы наград, что обещает сделать игру ещё интереснее для соревновательного сообщества.

Одним из ключевых изменений второго сезона станет обновление списка карт: легендарная Train заменит Vertigo, добавив классическую динамику в соревновательные матчи. Кроме того, Valve переработала экономику и характеристики оружия. Стоимость штурмовой винтовки M4A4 будет снижена до $2900, что делает её более доступной на ранних этапах игры. Также FAMAS получит изменения, которые, по словам разработчиков, улучшат его позиции в арсенале игроков.

Первый сезон режима «Премьер» стартовал одновременно с выходом обновлённой версии игры 27 сентября 2023 года. Второй сезон продлится до завершения BLAST.tv Austin Major 2025, предоставляя игрокам достаточно времени для достижения своих целей. Те, кто уже хотя бы раз получили рейтинг, смогут сохранить доступ к статистике и будут награждены медалью за свои достижения.

Для обновления рейтинга потребуется сыграть 10 калибровочных матчей. Это обязательное условие для участия в новом сезоне, что гарантирует справедливое распределение игроков по уровням мастерства.

Особое внимание во втором сезоне будет уделено наградам. Цвет медали будет зависеть от максимального рейтинга, достигнутого игроком в сезоне, что делает её уникальной для каждого участника. Также каждая из пяти полос на медали будет символизировать 25 побед в режиме Premier. Чтобы получить медаль за второй сезон, игрокам необходимо одержать минимум 25 побед и сохранить активный рейтинг на момент завершения сезона.

Анонс второго сезона был с восторгом воспринят фанатами, особенно из-за возвращения Train и переработки экономических аспектов игры. Эти изменения направлены на повышение соревновательного духа и углубление стратегического элемента матчей.

Valve продолжает поддерживать интерес к Counter-Strike 2, активно внедряя изменения, основанные на отзывах сообщества. Это доказывает, что игра остаётся одной из ключевых киберспортивных дисциплин, привлекая миллионы игроков по всему миру.