Valve обновила Overpass в новом патче для Counter-Strike 2

Компания Valve выпустила свежее обновление для шутера Counter-Strike 2. Апдейт вышел ночью 25 июля и содержит различные исправления на карте Overpass.
Разработчики поправили карту, исправив распространённые ошибки и баги. Кроме того, Valve скорректировала прыжки и столкновения на Overpass.
Список изменений
Карты
- Скорректированы места для прыжков на Overpass;
- Скорректированы столкновения на Overpass;
- Различные исправления ошибок и настройки на Overpass.
По официальному заявлению Valve, полноценный релиз шутера должен состояться летом 2023 года, однако точной даты до сих пор нет. Многие пользователи и про-игроки уверены, что разработчики перенесут открытый бета-тест на осень того же года. Первыми в CS 2 были протестированы карты Dust2 и Mirage.