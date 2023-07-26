на главную
об игре
Counter-Strike 2 Лето 2023
6.2 215 оценок

Valve обновила Overpass в новом патче для Counter-Strike 2

Simple Jack
Новости

Компания Valve выпустила свежее обновление для шутера Counter-Strike 2. Апдейт вышел ночью 25 июля и содержит различные исправления на карте Overpass.

Разработчики поправили карту, исправив распространённые ошибки и баги. Кроме того, Valve скорректировала прыжки и столкновения на Overpass.

Список изменений

Карты

  • Скорректированы места для прыжков на Overpass;
  • Скорректированы столкновения на Overpass;
  • Различные исправления ошибок и настройки на Overpass.

По официальному заявлению Valve, полноценный релиз шутера должен состояться летом 2023 года, однако точной даты до сих пор нет. Многие пользователи и про-игроки уверены, что разработчики перенесут открытый бета-тест на осень того же года. Первыми в CS 2 были протестированы карты Dust2 и Mirage.

Источник  
-3
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий