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Crash Team Racing Nitro-Fueled 21.06.2019
Аркада, Мультиплеер, Гонки
7.7 86 оценок

Microsoft готовит новое издание Crash Team Racing Nitro-Fueled

Baxxi Baxxi

Согласно информации с Reddit (пост удалён модератором), в начален 2026 года должна выйти обновлённая версия Crash Team Racing Nitro-Fueled Grand Prix Edition.

Информацию слил человек, представившийся разработчиком проекта. Переиздание создаётся несколько месяцев, разработкой занимается не Beenox.

В игру добавили «датчик топлива», одну новую трассу и несколько персонажей - в знак благодарности фанатам. Игровая механика осталась прежней. Внесены мелкие улучшения. Игра не появится на консолях прошлого поколения, что намекает на технические улучшения.

Новая версия появится на PC, Xbox Series X|S, PS5 и Switch 2. Рекомендуемая цена составит $40.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
BigTrain

Давно пора на ПК зарелизить.

5
Александр Назарко

В стиме? кайф

4
Керж93

Если в стиме будет то вообще шик

3
Egik81
В игру добавили «датчик топлива», одну новую трассу и несколько персонажей - в знак благодарности фанатам. Игровая механика осталась прежней. Внесены мелкие улучшения. Игра не появится на консолях прошлого поколения, что намекает на технические улучшения.

А не маловато ли завлекалочек для обновленной версий и скорей всего за полную стоимость.

UralGames83Ru

Давно жду на ПК, трилогию купил и эту бы купил, если будут ключи для РФ или гифты, четвертого креша, к сожалению нету для РФ не гифтов не ключей.

TerryTrix
Новая версия появится на PC

ПРОДАНО!!!

Вместе с The Karters 2!