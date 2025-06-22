Microsoft готовит новое издание Crash Team Racing Nitro-Fueled

Согласно информации с Reddit (пост удалён модератором), в начален 2026 года должна выйти обновлённая версия Crash Team Racing Nitro-Fueled Grand Prix Edition.
Информацию слил человек, представившийся разработчиком проекта. Переиздание создаётся несколько месяцев, разработкой занимается не Beenox.
В игру добавили «датчик топлива», одну новую трассу и несколько персонажей - в знак благодарности фанатам. Игровая механика осталась прежней. Внесены мелкие улучшения. Игра не появится на консолях прошлого поколения, что намекает на технические улучшения.
Новая версия появится на PC, Xbox Series X|S, PS5 и Switch 2. Рекомендуемая цена составит $40.
Давно пора на ПК зарелизить.
В стиме? кайф
Если в стиме будет то вообще шик
А не маловато ли завлекалочек для обновленной версий и скорей всего за полную стоимость.
Давно жду на ПК, трилогию купил и эту бы купил, если будут ключи для РФ или гифты, четвертого креша, к сожалению нету для РФ не гифтов не ключей.
ПРОДАНО!!!
Вместе с The Karters 2!