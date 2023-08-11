Мультиплеерный спин-офф Crash Bandicoot стал временно бесплатным

Разработчики Crash Team Rumble объявили о старте бесплатных выходных. Игру можно опробовать с 11 по 14 августа. Пользователям будут доступны все карты, три героя (Крэш, Коко и Дингодил) и две способности на выбор.
Crash Team Rumble — мультиплеерная PvP-игра во вселенной Crash Bandicoot. Игрокам предстоит разделиться на две команды и на скорость собирать вумпа-фрукты, сражаясь с врагами.
Игра доступна на консолях PlayStation и Xbox.
Игра должна быть и так бесплатной, эти выходные ничего не дадут, так и не будут покупать это недоразумения.