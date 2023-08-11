Мультиплеерный спин-офф Crash Bandicoot стал временно бесплатным

Мультиплеерная игра, где вы можете выбрать одного из множества персонажей из вселенной Крэша и сражаться с другими игроками в режиме 4 на 4.

Ваша цель — собрать больше Вумпа-фруктов, чем команда соперников, и доставить их на свою базу. Но будьте осторожны — враги не дадут вам это сделать без боя. Вы можете использовать свои уникальные способности и оружие, чтобы атаковать, защищаться и мешать соперникам. Вы также можете призывать своих друзей-животных для поддержки или для разрушения всего на своём пути.

Crash Team Rumble предлагает различные арены для битвы, от тропических островов до заснеженных гор. Каждая арена имеет свои особенности и секреты, которые вы можете использовать в свою пользу. Игра также имеет систему боевого пропуска, которая позволяет вам получать новые костюмы, аксессуары и эффекты для своих персонажей.