Седьмой сезон The Crew Motorfest чествует наследие Ferrari

Ubisoft анонсировала 7-й сезон The Crew Motorfest, посвященный богатому наследию Европы в области автомобильной роскоши и производительности, в котором главным героем является Ferrari.

Новый сезон, доступный на всех платформах, откроет перед вами захватывающий опыт, посвященный итальянскому автопроизводителю, а также новые автомобили и глубокое путешествие в историю автомобилестроения. Кроме того, на острове Мауи дебютирует легендарный музей Энцо Феррари. Музей станет изюминкой плей-листа «Ferrari Supercars», созданного с учетом текущей выставки в Маранелло. В плейлисте можно будет сесть за руль новейшего творения Ferrari - F80.

На протяжении всей игры игроков будет сопровождать Микеле Пиньятти Морано, директор музеев Ferrari, который поделится с ними диковинками и эксклюзивной информацией об истории компании, ее дизайне и культурном влиянии. По завершении плейлиста игроки разблокируют Ferrari 288 GTO (Street Tier 2) в качестве специальной награды.

После целого месяца, посвященного Ferrari, 7-й сезон продолжит воспевать автомобильное наследие Европы в плейлисте «Luxury Chronicles: Европа», запуск которого состоится 6 августа. С августа по октябрь каждую неделю будет запускаться новое событие Плейлиста, представляющее собой 13 уникальных заданий, выполнив которые можно выиграть до 1 миллиона баксов. Кроме того, 7-й сезон добавит в The Crew Motorfest 17 новых автомобилей, после чего общий автопарк достигнет 784 машин. Игрокам, имеющим пропуск Year 2, будет предоставлен ранний доступ к следующим моделям:

Ferrari F50 (Street Tier 2), 2 июля

Genty Automobile Akylone (Hypercar), 6 августа

Audi R8 LMS GT2 (Racing), 3 сентября

Triumph Rocket 3 R (Street Tier 2), 1 октября.

Во главе с Ferrari седьмой сезон станет настоящим праздником скорости, стиля и европейского инженерного искусства. В этой новой захватывающей главе Motorfest игроков ждет ускорение, исследование и знакомство с наследием самых престижных автомобильных брендов мира.