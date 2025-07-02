Седьмой сезон The Crew Motorfest чествует наследие Ferrari

Ubisoft анонсировала 7-й сезон The Crew Motorfest, посвященный богатому наследию Европы в области автомобильной роскоши и производительности, в котором главным героем является Ferrari.
Новый сезон, доступный на всех платформах, откроет перед вами захватывающий опыт, посвященный итальянскому автопроизводителю, а также новые автомобили и глубокое путешествие в историю автомобилестроения. Кроме того, на острове Мауи дебютирует легендарный музей Энцо Феррари. Музей станет изюминкой плей-листа «Ferrari Supercars», созданного с учетом текущей выставки в Маранелло. В плейлисте можно будет сесть за руль новейшего творения Ferrari - F80.
На протяжении всей игры игроков будет сопровождать Микеле Пиньятти Морано, директор музеев Ferrari, который поделится с ними диковинками и эксклюзивной информацией об истории компании, ее дизайне и культурном влиянии. По завершении плейлиста игроки разблокируют Ferrari 288 GTO (Street Tier 2) в качестве специальной награды.
После целого месяца, посвященного Ferrari, 7-й сезон продолжит воспевать автомобильное наследие Европы в плейлисте «Luxury Chronicles: Европа», запуск которого состоится 6 августа. С августа по октябрь каждую неделю будет запускаться новое событие Плейлиста, представляющее собой 13 уникальных заданий, выполнив которые можно выиграть до 1 миллиона баксов. Кроме того, 7-й сезон добавит в The Crew Motorfest 17 новых автомобилей, после чего общий автопарк достигнет 784 машин. Игрокам, имеющим пропуск Year 2, будет предоставлен ранний доступ к следующим моделям:
- Ferrari F50 (Street Tier 2), 2 июля
- Genty Automobile Akylone (Hypercar), 6 августа
- Audi R8 LMS GT2 (Racing), 3 сентября
- Triumph Rocket 3 R (Street Tier 2), 1 октября.
Во главе с Ferrari седьмой сезон станет настоящим праздником скорости, стиля и европейского инженерного искусства. В этой новой захватывающей главе Motorfest игроков ждет ускорение, исследование и знакомство с наследием самых престижных автомобильных брендов мира.
Какую гонку лучше выбрать на ПК - эту, последний NFS (который Unbound) или Forza Horizon 5? В Unbound играл немного, в целом зашло, в форзу играл только в четвёртую - не скажу, что прям не зашло, но показалась скучноватой какой-то. В The Crew играл только во вторую. Или мб вообще рискнуть погамать в Test Drive последний? Хочется чего-то околоаркадного, но с хорошей графикой, да вот все вышеперечисленные игры со стороны выглядят почти идентично, а тратить время на то чтобы самому сравнивать все не оч. хочется.
Смотря что тебе надо.
За сюжетом в nfs.
За фаном, количеством машин, грамотным тюнингом и детализацией мира в Форзу.
Если хочется немножко одного, немножко другого, но в целом согласен чтобы было хуже чем у остальных, зато лодки и самолетики есть - Крю.
Судя по твоему сообщению я бы рекомендовал тебе Форзу. Если нет денег на пятую то четвертая тоже хороша.