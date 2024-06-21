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The Crew 02.12.2014
Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.5 2 934 оценки

Энтузиасты работают над офлайн-режимом The Crew. Уже доступна вся карта

monk70
Новости

Как вы помните, в конце марта нынешнего года Ubisoft закрыла серверы гоночной игры The Crew, что сделало её полностью неиграбельной. Однако, энтузиасты стали работать над эмуляцией серверов и возвращением однопользовательских функций. Спустя несколько месяц наметились кое-какие подвижки. Один из разработчиков поделился новой информацией и опубликовал видео, в которое путешествует по миру игры.

  • Smart Loot — это серверная система, так что ее пришлось полностью переписать и перебалансировать. Очевидно, что она все еще в разработке, но одно крупное изменение, которое появилось недавно, — это детали с отрицательным эффектом, как и в оригинальной системе до Smart Loot. Чем больше вы повышаете уровень своей машины, тем выше будет планка для очков/медалей, которые вы получаете за миссии/навыки для лучших деталей, т. е. если у вас машина 1000+ уровня и вы получили слабую бронзовую медаль, вы вряд ли повысите свой уровень.
  • Smart Loot будет выбрасывать цвета/наклейки/диски/предметы интерьера, если ваш автомобиль максимального уровня.
  • HQ (почти) полностью функционален, и вам разрешено выбирать/настраивать существующие автомобили, а также просматривать/покупать новые автомобили.
  • После миссии «Driving Test» вы больше не будете заперты в пределах границ Детройта, то есть вся карта доступна для исследования.
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
JeSiRoL

UBISOFT конторка п., а народ дальше хавает от них новые игры.

1
Uilenspiegel

Не просто хавает. Платит бабки и ещё за свой счёт пилит. Как и с поделками Тода Говарда.

0
MunchkiN 616

оффлайн одобрителен но зачем ограничения по уровню? это так было или это так заделано?

0