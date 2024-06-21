Энтузиасты работают над офлайн-режимом The Crew. Уже доступна вся карта

События The Crew разворачиваются в полностью открытом мире: игрок сможет путешествовать между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом. В связи с этим разработчики решили несколько уменьшить города-гиганты в масштабах. И тем не менее, Ubisoft называет The Crew «самой большой игрой в истории» своей компании. Нам доступны сотни городов и тысячи трасс, на которых мы можем сражаться с другими гонщиками, как виртуальными, так и реальными. Кроме того, отличительной особенностью проекта является высокий уровень кастомизации автомобиля: фактически, мы можем разобрать его на отдельные узлы, а затем собрать из различных частей настоящего дорожного монстра.

В игре реализована схожая с сервисом Google Maps механика и режим Freeride, промежуточное звено между миссиями и испытаниями. Мультиплеер в The Crew представляет собой смесь соревновательных и кооперативных режимов, рассчитанных на восемь игроков.