Энтузиасты работают над офлайн-режимом The Crew. Уже доступна вся карта

Как вы помните, в конце марта нынешнего года Ubisoft закрыла серверы гоночной игры The Crew, что сделало её полностью неиграбельной. Однако, энтузиасты стали работать над эмуляцией серверов и возвращением однопользовательских функций. Спустя несколько месяц наметились кое-какие подвижки. Один из разработчиков поделился новой информацией и опубликовал видео, в которое путешествует по миру игры.
- Smart Loot — это серверная система, так что ее пришлось полностью переписать и перебалансировать. Очевидно, что она все еще в разработке, но одно крупное изменение, которое появилось недавно, — это детали с отрицательным эффектом, как и в оригинальной системе до Smart Loot. Чем больше вы повышаете уровень своей машины, тем выше будет планка для очков/медалей, которые вы получаете за миссии/навыки для лучших деталей, т. е. если у вас машина 1000+ уровня и вы получили слабую бронзовую медаль, вы вряд ли повысите свой уровень.
- Smart Loot будет выбрасывать цвета/наклейки/диски/предметы интерьера, если ваш автомобиль максимального уровня.
- HQ (почти) полностью функционален, и вам разрешено выбирать/настраивать существующие автомобили, а также просматривать/покупать новые автомобили.
- После миссии «Driving Test» вы больше не будете заперты в пределах границ Детройта, то есть вся карта доступна для исследования.
UBISOFT конторка п., а народ дальше хавает от них новые игры.
Не просто хавает. Платит бабки и ещё за свой счёт пилит. Как и с поделками Тода Говарда.
оффлайн одобрителен но зачем ограничения по уровню? это так было или это так заделано?