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Crime Boss: Rockay City 28.03.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.6 107 оценок

Crime Boss: Rockay City получила праздничное обновление

monk70
Новости

Издатель 505 Games и разработчик INGAME STUDIOS сообщили о выпуске праздничного обновления для криминального шутера Crime Boss: Rockay City, которое добавляет врагов в зимней тематике, взрывающиеся автомобили и улучшения качества жизни. Обновление уже доступно на ПК (Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S.

Обновление «Счастливый праздник» включает в себя костюмы снеговиков-убийц для врагов, новых товарищей по команде, миссию в полицейском участке, а также автомобили, которые теперь взрываются при обстреле. Наслаждайтесь весельем праздничного периода с праздничным внешним видом, ограниченным по времени, а также несколькими улучшениями качества жизни.

Основные моменты обновления 6.0:

  • Главное меню в зимней тематике и вражеские гангстеры с головами снеговиков.
  • Новые модели женских грабителей.
  • Новая миссия – Полицейский участок.
  • Обновление руководства по качеству жизни.
  • Транспортные средства теперь могут взрываться при выстреле.
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