Crime Boss: Rockay City получила праздничное обновление

Издатель 505 Games и разработчик INGAME STUDIOS сообщили о выпуске праздничного обновления для криминального шутера Crime Boss: Rockay City, которое добавляет врагов в зимней тематике, взрывающиеся автомобили и улучшения качества жизни. Обновление уже доступно на ПК (Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S.
Обновление «Счастливый праздник» включает в себя костюмы снеговиков-убийц для врагов, новых товарищей по команде, миссию в полицейском участке, а также автомобили, которые теперь взрываются при обстреле. Наслаждайтесь весельем праздничного периода с праздничным внешним видом, ограниченным по времени, а также несколькими улучшениями качества жизни.
Основные моменты обновления 6.0:
- Главное меню в зимней тематике и вражеские гангстеры с головами снеговиков.
- Новые модели женских грабителей.
- Новая миссия – Полицейский участок.
- Обновление руководства по качеству жизни.
- Транспортные средства теперь могут взрываться при выстреле.