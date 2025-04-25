Pearl Abyss позволят поиграть в Crimson Desert во время PAX East

Компания Pearl Abyss анонсировала, что впервые представит свою долгожданную игру Crimson Desert на выставке PAX East, которая пройдет с 8 по 11 мая в Бостоне. Стенд игры будет погружать посетителей в атмосферу открытого мира, с внешними стенами, напоминающими замки, создающими ощущение поля боя. Это позволит игрокам почувствовать себя в самом центре мира Crimson Desert.

Кроме того, те, кто примет участие в демо-версии игры, получат эксклюзивный значок с дизайном Crimson Desert. На стенде также будут дополнительные развлечения, такие как фотозона "Стаглорд" и раскрашивание лиц в стиле главного героя, Клиффа.

Crimson Desert уже была представлена на крупнейших европейских и азиатских игровых конвентах, таких как Gamescom и G-STAR, а также в Лондоне и Бенилюксе. Разработчики продолжат расширять глобальный охват, предлагая игрокам по всему миру шанс познакомиться с игрой.

Crimson Desert — это приключенческая игра с открытым миром, где игроки погружаются в жестокий континент Пивел, следуя за Грейманами в их эпическом путешествии.