Предварительный заказ Crimson Desert стал доступен в Epic Games Store

До недавнего времени Windows-версия масштабного приключенческого экшена в открытом мире Crimson Desert была официально подтверждена лишь для Steam. В магазине компании Valve предварительные заказы открылись 25 сентября 2025 года.

Теперь же страница Crimson Desert появилась и в Epic Games Store вместе с возможностью оформить предварительный заказ. Как и в Steam, в Epic Games Store доступна покупка как стандартного издания игры, так и делюкс-версии. За оформление предварительного заказа Crimson Desert, а также за покупку расширенного издания предусмотрены те же награды, что и в Steam, но к ним добавился бонусный скин для Fortnite в виде одеяния главного героя Crimson Desert.

Игра доступна для покупки в Epic Games Store в том числе и с российских аккаунтов. Как и в Steam, цена на стандартное издание составляет 4299 рублей, на делюкс-издание — 4999 рублей.

Выход Crimson Desert запланирован на 19 марта 2026 года.