CrisisX на Gamescom: амбиции велики, но впечатления оставляют желать лучшего

На выставке Gamescom 2025 студия HK Hero Entertainment представила свой новый проект — CrisisX, многопользовательский постапокалиптический шутер с элементами выживания. Игра сразу привлекла внимание масштабами: разработчики обещают одну из крупнейших карт в жанре, поддержку до 5 000 игроков на сервере и условно-бесплатную модель с внутриигровыми покупками. Однако первые отзывы оказались далеко не восторженными.

Журналисты отмечают, что система кастомизации персонажей на старте выглядит многообещающе, но дальше игрока ждут проблемы. Озвучка, по всей видимости, создана с помощью ИИ и наполнена ошибками, а враги демонстрируют крайне слабый ИИ. Анимации и визуальная часть вызывают ассоциации скорее с устаревшими мобильными играми, чем с современным проектом для ПК и консолей.

Особый колорит придала встреча с необычным противником — огромным зомби по имени Тоби, чьё появление выглядело скорее курьёзным, чем пугающим.

Главный акцент CrisisX делает на гигантской карте, размеры которой, по заявлениям разработчиков, более чем в пять раз превышают мир DayZ. Но при всём масштабе игровой процесс сводится к рутинному циклу: уничтожение врагов, сбор ресурсов, строительство и исследование локаций. Пока же впечатление от проекта — это обилие иконок на карте при минимальной глубине геймплея.

Несмотря на громкие сравнения с провалившейся The Day Before, CrisisX всё же реально существует и находится в рабочем состоянии, что уже отличает его от печально известного The Day Before. Релиз ожидается в 2026 году, и у разработчиков ещё есть время, чтобы довести проект до уровня, соответствующего заявленным амбициям.