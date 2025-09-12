Bloober представила хвалебный трейлер Cronos: The New Dawn

С момента выхода 5 сентября игра Cronos: The New Dawn покорила игроков и критиков своим атмосферным миром, механикой хоррора на выживание и захватывающим сюжетом. После успешного запуска на ПК (Steam, GOG, Epic), PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2, команда Bloober отмечает это событие выпуском нового хвалебного трейлера.

В трейлере представлены восторженные отзывы ведущих отраслевых изданий, что подчёркивает смелость Cronos: The New Dawn как новой игры в жанре.

Благодаря уникальному сеттингу, глубине повествования и яркому художественному замыслу, игра открывает новую эру для Bloober Team — эпоху, где эмоциональный ужас встречается с экзистенциальным ужасом в незабываемом масштабе.