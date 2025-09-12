Bloober представила хвалебный трейлер Cronos: The New Dawn

С момента выхода 5 сентября игра Cronos: The New Dawn покорила игроков и критиков своим атмосферным миром, механикой хоррора на выживание и захватывающим сюжетом. После успешного запуска на ПК (Steam, GOG, Epic), PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2, команда Bloober отмечает это событие выпуском нового хвалебного трейлера.
В трейлере представлены восторженные отзывы ведущих отраслевых изданий, что подчёркивает смелость Cronos: The New Dawn как новой игры в жанре.
Благодаря уникальному сеттингу, глубине повествования и яркому художественному замыслу, игра открывает новую эру для Bloober Team — эпоху, где эмоциональный ужас встречается с экзистенциальным ужасом в незабываемом масштабе.
как же авторы PG любят говорить за всех... ну просто капец... небось один только автор и тащится. ну и его вымышленные игроки
отличная игра, прошел залпом
блин, сочувствую. даже не знаю, как тебе помочь...
2,5к положительных, против 400 отрицательных, оценка в районе 8 от игроков... это считается за одного?
Реально отличная игра. Сейчас прохожу нг+
Такое себе....
Даже не буду сравнивать это жалкое подобие с dead space и даже с калистой протокол там ты получишь удовольствие а это я проигнорировал хз может кому зашло
Крепкий середняк, не более того. Могу рекомендовать только в том случае, если на примете нет других представителей жанра и не хочется перепроходить что-то из старого.
Про деда пейса выше написл - однообразный геймплей, восторга не разделяю.
В хвалебных рецензиях к Cronos: The New Dawn игрожуры как по методичке обливают помоями The Callisto Protocol.
шо то шо это
Так Кронус сделан за чизбергер, Калглисто Протокол за целый Гурмэ бургер. 🍔
Вот и думайте почему так все.
А какое мне дело до бюджета игры? Играя в The Callisto Protocol, я получил массу удовольствия. А Cronos: The New Dawn, по мне, вышел средненьким проектом, и знание о бюджете игры никак не увеличит моё удовольствие от неё.
Однотипные мобы, коридоры, ужасный маленький инвентарь из за которого приходится бегать на базу, пол игры танцуешь вокруг мобов и стреляешь по бочкам, в этой игре очень много минусов.... слабая игра, после деад спейса сложно в такое играть
Ну ремейк дед спейса был реально хорошо, его еще долго ничто не сможет переплюнуть. Но я от кроноса один хер получил удовольствие, визуал и атмосфера на достаточном уровне, чтоб держать до конца.
Играл в этот ремейк. Почти весь геймплей - это заперли на арене и высыпали тебе мобов. Повторить 100 раз. Изредка другие активности. Очень игруля утомила под конец, но графика и анимации понравились. На 2008г такой геймплей уже был устаревшим.
Игра такая себе максимум на 7 баллав тянет, стрельба не плохая можно повыживать ,покачаться, остальное пятикратно переваренный
продажный трейлер