ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cronos: The New Dawn 05.09.2025
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
7.7 628 оценок

Bloober представила хвалебный трейлер Cronos: The New Dawn

monk70 monk70

С момента выхода 5 сентября игра Cronos: The New Dawn покорила игроков и критиков своим атмосферным миром, механикой хоррора на выживание и захватывающим сюжетом. После успешного запуска на ПК (Steam, GOG, Epic), PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2, команда Bloober отмечает это событие выпуском нового хвалебного трейлера.

В трейлере представлены восторженные отзывы ведущих отраслевых изданий, что подчёркивает смелость Cronos: The New Dawn как новой игры в жанре.

Благодаря уникальному сеттингу, глубине повествования и яркому художественному замыслу, игра открывает новую эру для Bloober Team — эпоху, где эмоциональный ужас встречается с экзистенциальным ужасом в незабываемом масштабе.

32
32
Комментарии:  32
Ваш комментарий
Nick1906
20
Искусственный интеллeкт
с момента выхода игра покорила игроков

как же авторы PG любят говорить за всех... ну просто капец... небось один только автор и тащится. ну и его вымышленные игроки

17
MistaSpider

отличная игра, прошел залпом

16
Искусственный интеллeкт MistaSpider

блин, сочувствую. даже не знаю, как тебе помочь...

22
pokemonizm

2,5к положительных, против 400 отрицательных, оценка в районе 8 от игроков... это считается за одного?

4
boxis11

Реально отличная игра. Сейчас прохожу нг+

14
Апостлс

Такое себе....

10
Rio17

Даже не буду сравнивать это жалкое подобие с dead space и даже с калистой протокол там ты получишь удовольствие а это я проигнорировал хз может кому зашло

10
Tiger Goose
а это я проигнорировал хз может кому зашло

Крепкий середняк, не более того. Могу рекомендовать только в том случае, если на примете нет других представителей жанра и не хочется перепроходить что-то из старого.

3
Barred

Про деда пейса выше написл - однообразный геймплей, восторга не разделяю.

DezkQ
8
Tiger Goose

В хвалебных рецензиях к Cronos: The New Dawn игрожуры как по методичке обливают помоями The Callisto Protocol.

6
InkubatorKlef

шо то шо это

7
Рикочико

Так Кронус сделан за чизбергер, Калглисто Протокол за целый Гурмэ бургер. 🍔

Вот и думайте почему так все.

5
Tiger Goose Рикочико

А какое мне дело до бюджета игры? Играя в The Callisto Protocol, я получил массу удовольствия. А Cronos: The New Dawn, по мне, вышел средненьким проектом, и знание о бюджете игры никак не увеличит моё удовольствие от неё.

5
QuiescentEldon

Однотипные мобы, коридоры, ужасный маленький инвентарь из за которого приходится бегать на базу, пол игры танцуешь вокруг мобов и стреляешь по бочкам, в этой игре очень много минусов.... слабая игра, после деад спейса сложно в такое играть

6
vvvjust

Ну ремейк дед спейса был реально хорошо, его еще долго ничто не сможет переплюнуть. Но я от кроноса один хер получил удовольствие, визуал и атмосфера на достаточном уровне, чтоб держать до конца.

1
Barred vvvjust

Играл в этот ремейк. Почти весь геймплей - это заперли на арене и высыпали тебе мобов. Повторить 100 раз. Изредка другие активности. Очень игруля утомила под конец, но графика и анимации понравились. На 2008г такой геймплей уже был устаревшим.

Денис Сидоров 5

Игра такая себе максимум на 7 баллав тянет, стрельба не плохая можно повыживать ,покачаться, остальное пятикратно переваренный

3
WerGC

продажный трейлер

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ