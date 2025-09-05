Cronos: The New Dawn получила официальную поддержку Steam Deck

Cronos: The New Dawn - один из главных релизов этой недели. Последняя игра в жанре survival horror от Bloober Team, разработчиков ремейка SILENT HILL 2, получила множество положительных отзывов и теперь получила еще одну долгожданную особенность.

Так, польская студия сообщила, что теперь ее игра полностью совместима с популярной игровой консолью Steam Deck. Мало того, разработчик даже добавил в нее поддержку Native Linux, что стало неожиданностью, хотя в верификации Valve для Steam Deck используется последняя бета-версия Proton 10.

Cronos: The New Dawn - это мрачный хоррор от третьего лица, в котором вам предстоит сражаться за будущее, спасая прошлое. Сжигайте монстров, пока они не превратились в единое целое. Извлекайте души из живых. Адаптируйтесь или умрите. Действие игры разворачивается в мрачном мире, где восточноевропейский брутализм сочетается с ретрофутуристическими технологиями, Cronos: The New Dawn позволит вам пережить захватывающую историю, проходящую через границу между прошлым и будущим.

Прошлое - это мир, охваченный «Изменением», катаклизмом, навсегда изменившим человечество. В будущем , на пустошах, каждый миг - это борьба за выживание с опасными тварями, которые испытают ваши рефлексы, и ваше тактическое мышление. Вы - Странник, агент загадочного Коллектива, задача которого - прочесать пустоши будущего в поисках временных разломов, позволяющих перенестись в Польшу 1980-х годов.

Cronos: The New Dawn в настоящее время доступна в расширенном доступе для владельцев Deluxe Edition, но уже сегодня состоится полноценный релиз для ПК и консолей.