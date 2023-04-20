Для Crossout вышло обновление "Весенний замес", теперь и с вертолетами в потасовке ©

Targem Games выпустила новое обновление для Crossout (ПК PS, Xbox), которое возвращает потасовку "Весенний замес", но на этот раз на поле боя сойдутся новые боевые машины, в числе которых будет и вертолет. Рейтинговая система также претерпела изменения. Теперь она лучше оценивает ваши действия в бою и поощряет тех, кто старается быть максимально полезным для своей команды.

По итогам боя игроку начисляются очки рейтинга, в формуле подсчета которых учитываются следующие события:

количество уничтоженных вами противников,

сколько раз вы помогли уничтожить противника,

сколько раз вы захватили базу,

сколько раз вы были уничтожены врагами,

смогла ли ваша команда одержать победу в сражении.

Помимо потасовки, была изменена механика разброса в движении.

Ранее границы разброса (минимальный и максимальный градус) определялись только двумя состояниями машины: полная остановка или движение. Таким образом, между 0 и 1 км/ч могла быть существенная разница в точности стрельбы, а вот между 1 км/ч и 120 км/ч ее уже не было.

Теперь границы разброса зависят не от состояния машины, а постоянно меняются в зависимости от текущей скорости: разброс повышается по мере набора скорости и снижается при ее уменьшении. Внутри границ разброс меняется как раньше: увеличивается после выстрела и во время поворота оружия, уменьшается в иных случаях. Разброс на высоких скоростях сохранен на уровне того, что был раньше в движении. В основном, улучшена точность на низких скоростях.

На ходовых, способных двигаться во всех направлениях, границы разброса также немного увеличиваются при «стрейфе». Это сделано для некоторого уравнивания в точности с колесными и гусеничными машинами, которые вынуждены чаще вращать оружие и теряют в точности.

Полные примечания с улучшениями и исправлениями ошибок читайте здесь.