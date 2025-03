Crusader Kings 3 получит дополнение, вдохновленное Чингисханом

Paradox Interactive рассказала о пропуске на главу 4 для Crusader Kings 3 на ПК, основным контентом которого является новое дополнение Khans of the Steppe, вдохновленное Чингисханом. Пропуск также включает в себя другие дополнения, такие как Crowns of the World, Coronations и All Under Heaven, и в настоящее время продается за 44 долл. США.

Расширение Khans of the Steppe посвящено кочевой жизни и возвышению Великого хана. В нем игроки смогут управлять стадами, перемещаться между регионами и устанавливать господство в Великой степи. Расширение также позволит игрокам узнать больше об истории, культурных событиях и традициях Монголии. Выход Khans of the Steppe запланирован на 28 апреля, а его стоимость составит 20 долларов США при покупке отдельно.

Те, кто приобретет пропуск на расширение, смогут сразу же получить обновление Crowns of the World. Это косметическое обновление, которое дает игрокам шесть корон, четыре прически и две бороды для дальнейшей кастомизации правителей.

Пакет событий Coronations выйдет в период с июля по сентябрь. Он включает в себя новое занятие под названием Коронации, которое позволяет игрокам легитимировать свое правление с помощью грандиозных церемоний. Расширение All Under Heaven выйдет в период с октября по декабрь и расширит текущую карту игры на 30%, а также позволит игрокам исследовать Восточную Азию с тремя новыми регионами: Китай, Япония и Юго-Восточная Азия.

Несмотря на то, что консольные версии Crusader Kings 3 вышли в 2022 году, абонемент доступен только для ПК. В настоящее время неизвестно, когда абонемент выйдет на других платформах.