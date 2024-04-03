Crusader Kings 3 запускает масштабную инициативу, призванную помочь новым игрокам

Paradox объявила о новой инициативе Crusader Kings 3, призванной помочь новым игрокам попасть в зачастую головокружительный мир глобальных стратегических игр. Инициатива под названием «Legends of Crusader Kings 3» состоит из нового обновления, которое должно выйти для игры в мае, а также кампании в преддверии этого обновления, в которой освещаются пять ключевых фигур франшизы.
Каждый из этих персонажей предлагает «уникальный взгляд на средневековый мир» и демонстрирует различные элементы игрового процесса Crusader Kings 3, давая новым игрокам возможность увидеть потенциальные стили игры для своих игр.
Пять персонажей, представленных в Legends of Crusader Kings 3, следующие:
- Мелкий король Муркад, специализирующийся на дипломатии.
- Герцог Роберт, специализирующийся на боевом игровом процессе.
- Герцогиня Матильда, которая занимается обучением
- Князь Вратислав, специализирующийся на управлении
- Эмир Яхья, специализирующийся на интригах
Конечно, вы также можете создать свою собственную линейку с помощью Ruler Designer в Crusader Kings 3, поэтому, если ни одна из приведенных выше фигур вам не нравится, вы всегда можете действовать самостоятельно.
Каждый из вышеупомянутых лидеров получит «всеобъемлющий пересмотр» в рамках сопутствующего обновления Legends of Crusader Kings 3 в мае; они получат улучшенные истории и игровой процесс, а также новые события.
Crusader Kings 3 уже доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Обновление Legends of Crusader Kings 3 планируется выпустить где-то в мае.