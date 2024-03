Для Crypt of the NecroDancer стало доступно DLC Synchrony

Crypt of the NecroDancer от Brace Yourself Games получила новое платное DLC Synchrony, которое выходит из раннего доступа Steam после 18 месяцев разработки. DLC доступно для Nintendo Switch, PS4 и PC по цене 210 рублей и добавляет новый контент и возможности.

Помимо новых персонажей и поддержки модов, Synchrony добавляет сетевой мультиплеер. До восьми игроков могут играть в кооперативе или участвовать в Versus. Среди новых персонажей - Чантер, способный овладевать врагами, Сузу, обладающая скоростью, и Кларинетта, владеющая двуручным мечом. Также в игре появились новые виды оружия, враги, ловушки, предметы и заклинания.

Также доступен новый режим Weekly Challenge, в котором представлены персонажи, зоны, боссы и многое другое, созданное сообществом. В таблицах лидеров отмечается время прохождения и высокие баллы в одиночной и кооперативной игре, но самое приятное, что вы можете переиграть предыдущие недели в любое время.

Несмотря на сообщения об увольнениях в Brace Yourself Games, в этом году также выйдет продолжение - Rift of the NecroDancer.