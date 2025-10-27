В духе Diablo и Path of Exile: анонсирована условно-бесплатная ARPG Crystalfall

Студия Cold River Games представила Crystalfall. Это условно бесплатный ролевой экшен в духе классических представителей жанра hack and slash. Действие игры разворачивается в мрачном мире стимпанка, пережившем апокалипсис после падения загадочного астероида. Игрокам предстоит взять на себя роль заключенных, брошенных в опасные подземелья могущественной правящей организацией.
Разработчики делают ставку на высокую реиграбельность и глубокую кастомизацию персонажа. Одной из ключевых особенностей проекта станут процедурно генерируемые навыки. Умения в Crystalfall будут выпадать как обычная добыча, и каждое из них получит собственное случайным образом созданное дерево развития. Это позволит игрокам настраивать способности под свой стиль игры с помощью уникальных узлов и улучшений.
В дополнение к этому в игре заявлена обширная система пассивных талантов и гибкая классовая система. Вместо выбора строгого класса в начале, игроки будут создавать персонажей на основе 3 главных атрибутов: силы, ловкости или интеллекта, что открывает простор для экспериментов и создания гибридных билдов. Игровой процесс будет сосредоточен на зачистке постоянно меняющихся подземелий, которые генерируются случайным образом при каждом новом посещении.
Авторы обещают бесконечный эндгейм с новыми картами и сложными боссами, который будет постоянно расширяться. Проект будет распространяться по сезонной модели, похожей на ту, что используется в Path of Exile. Каждый сезон предложит новый контент и испытания, требуя от игроков начинать развитие заново.
Выход Crystalfall в раннем доступе на ПК запланирован на начало 2026 года.
Условно бесплатная = с определённого момента ты упираешься в "потолок" прокачки для f2p и дальше только донатить, либо фармить месяцами. Любителям выкинуть время в никуда готовится новая песочница))
В пое 1 такого не видел. Но да желательно вкладки для сундука докупить.
А разве такое только в ф2п? Вот, к примеру диабло. Любая часть. Там тоже можно упереться в "потолок". И пока ты не нафармишь в порталах нужный тебе шмот или камни (на что могут уйти месяцы), сложность повысить ты не сможешь и прокачка твоя останавливается. В последней эпохе так же, в волчене так же! Это в любой рпг так сделано. Если бы все давалось легко, без гринда, никто бы в рпг и не играл.
Если постараться, можно и с дефолтными вкладками сундука перетерпеть первые недели, а потом оказывается что на капе однообразный геймплей, который быстро надоедает и просто забиваешь на игру, разве что еще некоторые классы попробуешь, также до эндгейма и немного на нем. Так что и донатить на сундук необходимость пропадает = профит)
Что-то мне не хочется играть за существо с куриной головой)
без создания персонажа да ну фигня
Path of Exile:
давайте больше клонов