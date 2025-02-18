Состоялся анонс Cthulhu Keeper - мрачной стратегии про культ Ктулху

Финская студия Kuuasema, известная по Bike Unchained 3 и Astro Blade, представила свою новую игру — Cthulhu Keeper. Это мрачная фэнтези-стратегия с элементами стелса и тактических сражений, вдохновлённая произведениями Говарда Лавкрафта и механиками Dungeon Keeper.

Действие разворачивается в 1920-х годах, где игроку предстоит возглавить культ Ктулху. Можно строить логово, призывать монстров, отправлять последователей на тайные миссии и скрываться от полиции. Для вызова новых чудовищ потребуется собирать древние артефакты и обустраивать специальные комнаты.

Защита убежища — ещё один важный элемент игры. Придётся расставлять стражу, строить ловушки и отражать нападения конкурирующих культов.

Cthulhu Keeper выйдет в Steam «скоро», но точную дату релиза разработчики пока не раскрыли.