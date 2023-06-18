Cuisineer получает свою новую демоверсию на Steam Next Fest 19 июня ©

Marvelous Europe и XSEED Games, независимый издательский бренд Marvelous USA, Inc., подтвердили, что Cuisineer, предстоящий roguelite будет участвовать в Steam Next Fest с 19 по 26 июня с совершенно новой демоверсией. Пом, молодая искательница приключений Cuisineer, ставшая ресторатором, будет исследовать и сражаться, собирая ингредиенты, необходимые для приготовления вкусных блюд.

От болотистых болот до ледяных пещер Пом придется исследовать четыре разнообразных биома в поисках лучших ингредиентов на земле. Каждое приключение будет представлять собой уникальные задачи и награды, а процедурная генерация создает новые макеты, вражеские лагеря и ингредиенты, характерные для соответствующих биомов, которые игроки могут исследовать.

Однажды Пом возвращается в свой родной город Паэль, чтобы увидеть своих родителей, но обнаруживает, что их ресторан закрыт для работы и по уши в долгах. Теперь она должна вновь открыть ресторан и сделать так, чтобы он процветал.

Чтобы собрать ингредиенты с земли, Пом отправляется в приключение в мире за пределами Паэля, используя свою кухонную утварь против гигантских цыплят, артиллерийских креветок, огнедышащих перцев и других надоедливых опасностей, потягивая по пути чай боба. Приготовьте безумие и превратите заброшенную забегаловку в сенсационный ресторан, которым будут гордиться родители Пом.

Cuisineer выйдет летом 2023 года на ПК с Windows в Steam.