Cult of the Lamb анонсирована для устройств Apple

Студия Massive Monster анонсировала выход своего популярного симулятора управления культом Cult of the Lamb на мобильных устройствах. Релиз игры в составе сервиса Apple Arcade запланирован на 4 декабря.

Версия для подписчиков сервиса называется Cult of the Lamb Arcade Edition и будет доступна на iPhone, iPad, Mac и Apple Vision Pro. Она будет включать в себя весь ранее выпущенный контент, все бесплатные обновления и платные косметические наборы.

Кроме того, разработчики обещают добавить в мобильное издание уникальный контент. Игроки получат особые облики для последователей и эксклюзивные декорации для поселения, недоступные на других платформах.