Cult of the Lamb 11.08.2022
Экшен, Адвенчура, Инди
8.8 615 оценок

Cult of the Lamb анонсирована для устройств Apple

Студия Massive Monster анонсировала выход своего популярного симулятора управления культом Cult of the Lamb на мобильных устройствах. Релиз игры в составе сервиса Apple Arcade запланирован на 4 декабря.

Версия для подписчиков сервиса называется Cult of the Lamb Arcade Edition и будет доступна на iPhone, iPad, Mac и Apple Vision Pro. Она будет включать в себя весь ранее выпущенный контент, все бесплатные обновления и платные косметические наборы.

Кроме того, разработчики обещают добавить в мобильное издание уникальный контент. Игроки получат особые облики для последователей и эксклюзивные декорации для поселения, недоступные на других платформах.

Etteri

Hades тоже была только для Apple Arcade и где оно теперь?

Игнор Android - это отвратительно.

