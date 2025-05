Авторы Cuphead продолжают работать над "новым большим проектом"

Канадская студия Studio MDHR, прославившаяся благодаря стилю и сложности шутер-платформера Cuphead, по-прежнему работает над своим «новым большим проектом». Несмотря на долгое молчание, команда подтверждает: игра жива, и её разработка продолжается.

Недавно Studio MDHR вновь разместила вакансию старшего программиста на Unity. Разработчики ищут специалиста с опытом в создании динамичных персонажей, врагов и боссов — всё это может намекать на проект, похожий по духу на Cuphead.

Напомним, оригинальная Cuphead вышла в 2017 году и получила признание за стильную анимацию и сложные бои. В 2022 году игра обзавелась дополнением The Delicious Last Course и мультсериалом на Netflix.