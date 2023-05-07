Cuphead получит новое ограниченное физическое издание для консолей ©

Cuphead получит новое ограниченное физическое издание для PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One, которое будет выпущено 20 июня в розничных магазинах по всему миру.

Розничная версия Cuphead включает в себя множество захватывающих вкусностей для фанатов, таких как:

Эксклюзивная фигурка Ms. Chalice

Расширение Delicious Last Course

Шесть коллекционных забавных карточек Cuphead

Членская карта клуба Cuphead

Эксклюзивный арт от Studio MDHR

Cuphead — это игра в жанре «беги и стреляй», в которой основное внимание уделяется битвам с боссами. Вдохновленные мультфильмами 1930-х годов, визуальные эффекты и звук тщательно созданы с использованием тех же технологий той эпохи, то есть традиционной рисованной анимации, акварельных фонов и оригинальных джазовых записей.

С момента своего запуска в 2017 году Cuphead стала хитом: по всему миру было продано более 12 миллионов копий, а также появился собственный сериал Netflix.