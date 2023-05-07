Cuphead 29.09.2017
8.2 535 оценок

Cuphead получит новое ограниченное физическое издание для консолей

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monk70
Новости

Cuphead получит новое ограниченное физическое издание для PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One, которое будет выпущено 20 июня в розничных магазинах по всему миру.

Розничная версия Cuphead включает в себя множество захватывающих вкусностей для фанатов, таких как:

  • Эксклюзивная фигурка Ms. Chalice
  • Расширение Delicious Last Course
  • Шесть коллекционных забавных карточек Cuphead
  • Членская карта клуба Cuphead
  • Эксклюзивный арт от Studio MDHR

Cuphead — это игра в жанре «беги и стреляй», в которой основное внимание уделяется битвам с боссами. Вдохновленные мультфильмами 1930-х годов, визуальные эффекты и звук тщательно созданы с использованием тех же технологий той эпохи, то есть традиционной рисованной анимации, акварельных фонов и оригинальных джазовых записей.

С момента своего запуска в 2017 году Cuphead стала хитом: по всему миру было продано более 12 миллионов копий, а также появился собственный сериал Netflix.

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