Cuphead получит новое ограниченное физическое издание для консолей

Cuphead получит новое ограниченное физическое издание для PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One, которое будет выпущено 20 июня в розничных магазинах по всему миру.
Розничная версия Cuphead включает в себя множество захватывающих вкусностей для фанатов, таких как:
- Эксклюзивная фигурка Ms. Chalice
- Расширение Delicious Last Course
- Шесть коллекционных забавных карточек Cuphead
- Членская карта клуба Cuphead
- Эксклюзивный арт от Studio MDHR
Cuphead — это игра в жанре «беги и стреляй», в которой основное внимание уделяется битвам с боссами. Вдохновленные мультфильмами 1930-х годов, визуальные эффекты и звук тщательно созданы с использованием тех же технологий той эпохи, то есть традиционной рисованной анимации, акварельных фонов и оригинальных джазовых записей.
С момента своего запуска в 2017 году Cuphead стала хитом: по всему миру было продано более 12 миллионов копий, а также появился собственный сериал Netflix.