Автор Cyberpunk 2 объяснил, как семья влияет на создание видеоигр

Павел Саско признался, что у взрослых людей другие ориентиры в жизни

Заместитель руководителя по созданию Cyberpunk 2 и дизайнер квестов в «Ведьмаке 3: Дикая Охота» рассказал, как взросление и семья влияют на разработку игр. Павел Саско отметил, что раньше еще молодые разработчики интересовались жестокостью, кровью и темами для взрослых. Но вместе с геймерами росли и сами авторы игр.

Люди, выросшие на играх, стали взрослеть, заводить семьи. Они стали искать чего-то большего. Когда вам 30 или 40, то вас уже не интересуют темы, которые нравились будучи подростком.



Павел Саско, заместитель руководителя по Cyberpunk 2

Разработчик вспомнил создание «Ведьмака 3: Дикая Охота». Павел Саско подметил, что в 2015 году экшен про Геральта стал поднимать более взрослые вопросы, как и многие игры в то время.

«Ведьмак 3» не стала первопроходцем в этом вопросе. Она была частью общего культурного сдвига и перемен, когда вся индустрия взрослела.



Павел Саско, заместитель руководителя по Cyberpunk 2