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Cyberpunk 2 2030 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
7.8 251 оценка

Автор Cyberpunk 2 объяснил, как семья влияет на создание видеоигр

Solstice Solstice

Павел Саско признался, что у взрослых людей другие ориентиры в жизни

Заместитель руководителя по созданию Cyberpunk 2 и дизайнер квестов в «Ведьмаке 3: Дикая Охота» рассказал, как взросление и семья влияют на разработку игр. Павел Саско отметил, что раньше еще молодые разработчики интересовались жестокостью, кровью и темами для взрослых. Но вместе с геймерами росли и сами авторы игр.

Люди, выросшие на играх, стали взрослеть, заводить семьи. Они стали искать чего-то большего. Когда вам 30 или 40, то вас уже не интересуют темы, которые нравились будучи подростком.

Павел Саско, заместитель руководителя по Cyberpunk 2

Разработчик вспомнил создание «Ведьмака 3: Дикая Охота». Павел Саско подметил, что в 2015 году экшен про Геральта стал поднимать более взрослые вопросы, как и многие игры в то время.

«Ведьмак 3» не стала первопроходцем в этом вопросе. Она была частью общего культурного сдвига и перемен, когда вся индустрия взрослела.

Павел Саско, заместитель руководителя по Cyberpunk 2
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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
MadPyramus

Когда видишь пятидесятую новость про Проджектов (бывших тоже) за неделю.

12
Шрек и осел vs CD Project

Целых 8 часов без новостей от CD Project Red, а я уж волноваться начал, переживать.

7
Авраам Линкольн
Автор Cyberpunk 2 объяснил, как семья влияет на создание видеоигр

Ты лучше объясни нам, как на твои игры повлияют всякие Мери Кенни с фиолетовыми волосами и любовью к ВОУК ЛХБТ Свит Бейби и отдел по инклюсивности и гэндерному разнообразию, которых вы понабирали в свой штат!

6
Carissa7517

Это конечно всё аху*нно,но что там по киберпанку 2, а то уведомление высветилось, а по игре ничего не написано

4
Niphestotel

Выросли, и что теперь? Они пойдут по сюжету, а не будут акцентировать внимание, на том что Цири вроде как не лес@иянка, но замутила она только с бабой, а мужики которые ей нравились все умирали, поэтому ее считаю лес@иянкой, хотя по делу она би, но блин играть за бабу и выбирать кому отдаться, тоже не айс. Лучше бы сделали выбор персонажа, который проходит испытание травами и выживает.

4
Ивасик

Тема личностного развития, симпатии и антипатии , морального выбора отлично продемонстрирована в трилогии Масс Эффект. Пострелушки там вообще постольку поскольку.

2
JackBV
Павел Саско признался