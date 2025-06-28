Автор Cyberpunk 2 объяснил, как семья влияет на создание видеоигр

Павел Саско признался, что у взрослых людей другие ориентиры в жизни
Заместитель руководителя по созданию Cyberpunk 2 и дизайнер квестов в «Ведьмаке 3: Дикая Охота» рассказал, как взросление и семья влияют на разработку игр. Павел Саско отметил, что раньше еще молодые разработчики интересовались жестокостью, кровью и темами для взрослых. Но вместе с геймерами росли и сами авторы игр.
Люди, выросшие на играх, стали взрослеть, заводить семьи. Они стали искать чего-то большего. Когда вам 30 или 40, то вас уже не интересуют темы, которые нравились будучи подростком.
Павел Саско, заместитель руководителя по Cyberpunk 2
Разработчик вспомнил создание «Ведьмака 3: Дикая Охота». Павел Саско подметил, что в 2015 году экшен про Геральта стал поднимать более взрослые вопросы, как и многие игры в то время.
«Ведьмак 3» не стала первопроходцем в этом вопросе. Она была частью общего культурного сдвига и перемен, когда вся индустрия взрослела.
Павел Саско, заместитель руководителя по Cyberpunk 2
Когда видишь пятидесятую новость про Проджектов (бывших тоже) за неделю.
Целых 8 часов без новостей от CD Project Red, а я уж волноваться начал, переживать.
Ты лучше объясни нам, как на твои игры повлияют всякие Мери Кенни с фиолетовыми волосами и любовью к ВОУК ЛХБТ Свит Бейби и отдел по инклюсивности и гэндерному разнообразию, которых вы понабирали в свой штат!
Это конечно всё аху*нно,но что там по киберпанку 2, а то уведомление высветилось, а по игре ничего не написано
Выросли, и что теперь? Они пойдут по сюжету, а не будут акцентировать внимание, на том что Цири вроде как не лес@иянка, но замутила она только с бабой, а мужики которые ей нравились все умирали, поэтому ее считаю лес@иянкой, хотя по делу она би, но блин играть за бабу и выбирать кому отдаться, тоже не айс. Лучше бы сделали выбор персонажа, который проходит испытание травами и выживает.
Тема личностного развития, симпатии и антипатии , морального выбора отлично продемонстрирована в трилогии Масс Эффект. Пострелушки там вообще постольку поскольку.