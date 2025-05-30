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Cyberpunk 2 2030 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
7.7 219 оценок

CD Projekt RED объяснила, что скрывается за названием Cyberpunk 2

butcher69 butcher69

После объявления о начале предпродакшна новой игры во вселенной Cyberpunk, многие игроки решили, что студия готовит прямое продолжение Cyberpunk 2077. Однако, по словам PR-менеджера CD Projekt RED Олы Сондей, название Cyberpunk 2 используется исключительно как внутреннее обозначение следующего проекта и не гарантирует прямой сюжетной связи с предыдущей игрой.

Эта информация появилась после финансового отчета компании, в котором Cyberpunk 2, также известный как Project Orion, был официально подтверждён как следующий крупный проект студии. Сондей отметил, что это не финальное название и что говорить о деталях пока рано.

По словам соучредителя студии Михала Новаковски, на создание такой игры у CD Projekt RED обычно уходит от четырёх до пяти лет, начиная с этапа предпродакшна. При этом он подчеркнул, что каждый проект уникален и сроки могут варьироваться в зависимости от множества факторов.

Project Orion был анонсирован ещё в феврале 2024 года. Руководителем проекта выступает Габриэль Аматангело, ранее возглавлявший работу над успешным дополнением Phantom Liberty. Ключевыми фигурами в разработке стали также Дэн Хернберг (Blizzard), Райан Барнард (Ubisoft Massive, IO Interactive) и Алан Виллани (WB Games) — все они ветераны индустрии.

Финансовый директор Петр Нелюбович ранее заявил, что на разработку игры может быть задействовано от 350 до 500 сотрудников, что сопоставимо с масштабом Cyberpunk 2077. Основную работу над Project Orion ведёт североамериканская студия CD Projekt RED в Бостоне, а также команды из Ванкувера и Польши.

Интересные детали раскрыл и создатель настольной игры Майк Пондсмит. По его словам, события новой части развернутся в другом городе, который он описывает как «Чикаго, которое пошло не так» — менее неоновый и киберпанковый, чем Найт-Сити, но с его отголосками в новой истории.

Из Найт-Сити в Чикаго: что нас может ждать в новом городе сиквела Cyberpunk 2077

Пока о Cyberpunk 2 известно немного, но амбиции студии и состав команды дают понять: нас ждёт не просто сиквел, а новое слово во вселенной Cyberpunk.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
BloomingVysor

Ну и ладно, я не жду продолжение истории ви. Главное что бы вселенная была таже ну и можно каких то персонажей добавить из первой части, как отсылка. Прикольно будет

4
JIoMTuK

За названием Cyberpunk 2 скрывается... сиквел Cyberpunk 2077! О боже мой! 😮

3
ZAUSA

Наоборот, получается, что не факт.

Константин335

Хотелось бы продолжения первой части все таки

2
skaba1975

Могут сделать приквел про Сильверхенда с известной концовкой... если договорятся с Киану

ZAUSA

"Cyberpunk 2077 2"

Most ancient

Кто писал этот текст?! Трёхлетний ребёнок?!