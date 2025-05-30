CD Projekt RED объяснила, что скрывается за названием Cyberpunk 2

После объявления о начале предпродакшна новой игры во вселенной Cyberpunk, многие игроки решили, что студия готовит прямое продолжение Cyberpunk 2077. Однако, по словам PR-менеджера CD Projekt RED Олы Сондей, название Cyberpunk 2 используется исключительно как внутреннее обозначение следующего проекта и не гарантирует прямой сюжетной связи с предыдущей игрой.

Эта информация появилась после финансового отчета компании, в котором Cyberpunk 2, также известный как Project Orion, был официально подтверждён как следующий крупный проект студии. Сондей отметил, что это не финальное название и что говорить о деталях пока рано.

По словам соучредителя студии Михала Новаковски, на создание такой игры у CD Projekt RED обычно уходит от четырёх до пяти лет, начиная с этапа предпродакшна. При этом он подчеркнул, что каждый проект уникален и сроки могут варьироваться в зависимости от множества факторов.

Project Orion был анонсирован ещё в феврале 2024 года. Руководителем проекта выступает Габриэль Аматангело, ранее возглавлявший работу над успешным дополнением Phantom Liberty. Ключевыми фигурами в разработке стали также Дэн Хернберг (Blizzard), Райан Барнард (Ubisoft Massive, IO Interactive) и Алан Виллани (WB Games) — все они ветераны индустрии.

Финансовый директор Петр Нелюбович ранее заявил, что на разработку игры может быть задействовано от 350 до 500 сотрудников, что сопоставимо с масштабом Cyberpunk 2077. Основную работу над Project Orion ведёт североамериканская студия CD Projekt RED в Бостоне, а также команды из Ванкувера и Польши.

Интересные детали раскрыл и создатель настольной игры Майк Пондсмит. По его словам, события новой части развернутся в другом городе, который он описывает как «Чикаго, которое пошло не так» — менее неоновый и киберпанковый, чем Найт-Сити, но с его отголосками в новой истории.

Пока о Cyberpunk 2 известно немного, но амбиции студии и состав команды дают понять: нас ждёт не просто сиквел, а новое слово во вселенной Cyberpunk.