CD Projekt Red усиливает команду Cyberpunk 2 ветераном Insomniac Games

CD Projekt Red продолжает собирать звёздную команду для разработки продолжения Cyberpunk 2077. К проекту Cyberpunk 2 присоединилась Джесс Скотт — бывший директор по геймплейному программированию студии Insomniac Games. Как отметили пользователи Reddit, в её профиле LinkedIn указано, что Скотт начала работу в бостонском отделении CD Projekt Red, которое полностью отвечает за создание сиквела.

За плечами разработчицы — почти семь лет в Insomniac Games, где она внесла ключевой вклад в разработку Marvel’s Spider-Man 2, одного из самых технически совершенных экшенов поколения. До этого Скотт более восьми лет трудилась в Harmonix Games (ныне подразделение Epic Games), где занимала должность ведущего программиста и участвовала в создании Rock Band 4 и других музыкальных проектов студии.

Напомним, что Cyberpunk 2, ранее известный под кодовым названием Project Orion, в конце мая официально перешёл в стадию предпроизводства. Новая волна наймов указывает на то, что CD Projekt Red стремится сделать сиквел более масштабным, технологически продвинутым и выверенным с точки зрения геймплея.