CD Projekt Red усиливает команду Cyberpunk 2 ветераном Insomniac Games

CD Projekt Red продолжает собирать звёздную команду для разработки продолжения Cyberpunk 2077. К проекту Cyberpunk 2 присоединилась Джесс Скотт — бывший директор по геймплейному программированию студии Insomniac Games. Как отметили пользователи Reddit, в её профиле LinkedIn указано, что Скотт начала работу в бостонском отделении CD Projekt Red, которое полностью отвечает за создание сиквела.
За плечами разработчицы — почти семь лет в Insomniac Games, где она внесла ключевой вклад в разработку Marvel’s Spider-Man 2, одного из самых технически совершенных экшенов поколения. До этого Скотт более восьми лет трудилась в Harmonix Games (ныне подразделение Epic Games), где занимала должность ведущего программиста и участвовала в создании Rock Band 4 и других музыкальных проектов студии.
Напомним, что Cyberpunk 2, ранее известный под кодовым названием Project Orion, в конце мая официально перешёл в стадию предпроизводства. Новая волна наймов указывает на то, что CD Projekt Red стремится сделать сиквел более масштабным, технологически продвинутым и выверенным с точки зрения геймплея.
Так пролистай новость мимо , увидел слова CPR и прошёл мимо, в чём проблема?
Ты немного не понимаешь, как работают в крупных студиях. Вся проблематика ААА-игр, заключается в том, что геймдизайнер, геймдиректор - люди ответственные за архитектуры построения игры, работают не на свое видение, а на видение инвесторов.
Представь ситуацию, тебе дают задание, проработать персонажей, но сделать их, не стандартным, но интересными, без радужной тематики и неравенства, и платят например 5000 долларов, ты тут же начинаешь думать, прорабатывать. Но вдруг... появляется инвестор, который говорит, хочу тоже самое, но с голубыми, и даёт 100 тысяч долларов, и ты понимаешь, что да, ты можешь попробовать свое видение за 5к, но 100к на дороге не валяются, и соответственно меняешь концепцию.
И это я описал ситуацию не как есть, потому что там ещё голосования идей среди инвесторов, что оставить, что добавить и тп, также точный бюджет который вбухают в студию и сотрудников и тп. Но в образно - это именно так и происходит.
Маленькие студии, наоборот предпочитают издателей, нежели инвесторов, потому что с издателем можно пободатся, а вот с инвестором, увы
Ну чувак ещё видать не сильно понимает смысл словосочетания "директор по геймплейному программированию". Я, конечно, не специалист, но лично мне это говорит о том, что человек занимался игровыми механиками, а не сюжетом и обликом персонажей
