21 января состоится трансляция REDstreams, посвящённая карточной игре Cyberpunk 2077

CD Projekt RED проведёт свою первую в 2026 году прямую трансляцию на определённую тему. Польская студия расскажет о коллекционной карточной игре Cyberpunk 2077.

Трансляция REDstreams состоится в среду, 21 января, в 19:00 МСК на YouTube и Twitch. Команда WeirdCo, которая разрабатывает карточную игру, будет присутствовать.

На этой трансляции REDstreams не будет анонсов видеоигр.