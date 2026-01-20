21 января состоится трансляция REDstreams, посвящённая карточной игре Cyberpunk 2077

CD Projekt RED проведёт свою первую в 2026 году прямую трансляцию на определённую тему. Польская студия расскажет о коллекционной карточной игре Cyberpunk 2077.
Трансляция REDstreams состоится в среду, 21 января, в 19:00 МСК на YouTube и Twitch. Команда WeirdCo, которая разрабатывает карточную игру, будет присутствовать.
На этой трансляции REDstreams не будет анонсов видеоигр.
