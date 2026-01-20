ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 34 693 оценки

21 января состоится трансляция REDstreams, посвящённая карточной игре Cyberpunk 2077

monk70 monk70

CD Projekt RED проведёт свою первую в 2026 году прямую трансляцию на определённую тему. Польская студия расскажет о коллекционной карточной игре Cyberpunk 2077.

Трансляция REDstreams состоится в среду, 21 января, в 19:00 МСК на YouTube и Twitch. Команда WeirdCo, которая разрабатывает карточную игру, будет присутствовать.

На этой трансляции REDstreams не будет анонсов видеоигр.

7
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
A E

на пару сек надо было вырубить блокировку
что-то дико проиграл

Спойлер

с этого

Даздрасен Дыклоп

Никак вы, былат, не научитесь.

sa1958

Ничего не понятно.

MNM 777
Lvinomord

Жаль.Надеялся на патч 2.4 - хоть бы и мелочь всякую докинули,а приятно.