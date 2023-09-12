CD Projekt RED показала кровавые геймплейные кадры из Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

CD Projekt RED в преддверии премьеры Cyberpunk 2077 Phantom Liberty усиливает маркетинг и предлагает игрокам новые кадры из дополнения. Опубликованный игровой процесс подтверждает одно - поклонники могут готовиться к зрелищным и кровавым поединкам.
В ролике мы знакомимся с некоторыми способностями главного героя, который использует улучшенные способности, демонстрируя, в частности, потенциал имплантов "Руки Гориллы" и "Клинки богомола" - в таких ситуациях мы можем рассчитывать на зрелищную и кровавую схватку.
CD Projekt RED решила обновить всю игру Cyberpunk 2077, поэтому даже те игроки, которые не приобрели дополнение, но играют на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, почувствуют разницу в геймплее и смогут оценить ряд новых возможностей.
CD Projekt Red проведёт стрим, посвящённый Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, 14 сентября
Раньше в ближнем бою было не так интересно играть, но тут видна проделланая работа в анимациях. Главное, что смогли очень жду релиза
Неплохой ближний бой
Один из лучших.
Класс!!! 👍👍👍🔥🔥🔥🔥 Очень жду это дополнение.
Уже приобрёл :)
В одном из первых трейлеров Ви прикольно голову отпиливают врагу - не хуже, чем в Doom;)
Я давно играл но вроде раньше не было добывание ножом или было?
Что то ролик не работает :(
Заработал :)
Выглядит круто, на самом сложном уровне можно так же кромсать врагов?
А почему нет? Это можно было делать даже на релизе. Хотя и не настолько красиво оно смотрелось, как в этом ролике. Просто нужно было прокачать соответствующие скиллы для усиления живучести в бою. Ну и оружие хорошее заиметь нужно, само собой.
Ссылку на Ютуб дайте
Крутяк!Ждемс!
Любопытно. Но почему-то кровь из ушей потекла.
Вид от 3 лица так и не завезли, шляпа!
О, вот и следующее громкое объявление от CD Projekt RED! Новое дополнение к Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty. Кто-то еще не ударил по этой мерзкой пище для голодающих геймеров?
Зрелищные и кровавые поединки? Да уж, именно то, что нам нужно, чтобы скрыть ужасное качество и баги, которые остались в основной игре. Вместо того, чтобы заниматься бессмысленными кровавыми вставками, они могли бы начать с исправления своей абсолютно неприемлемой игры.
Обновление для PS5, Xbox Series X|S и ПК? Серьезно? Кажется, CD Projekt RED учится на своих ошибках, но только чтобы делать их еще хуже. Эти обещания обновлений звучат так же надежно, как обещание счастья вечности.
И стрим 14 сентября? Наверное, они надеются, что хоть какой-то магический штрих сделает этот беспорядок приемлемым. Но, давайте будем честными, это просто попытка выжать еще немного денег из игроков, которых они уже обманули и оставили в разочаровании.
Кринж какой то. Руки деревянные, как и раньше. Ужас одним словом.
Тебе ужас, мне нравится. Можешь не играть, никто не заставляет.
В старфилде лучше да? куколд амдешный! если бы киберпанк сотрудничал с амд то ты бы ее хвалил, а так выходит вот так.
У этого бомжа игра просто не тянет, не обращай внимание на высеры!
Не исключено 👍, этот человек хейтит просто все.
Ну он вроде и не спрашивал можно ли ему играть или нет, как и не говорил, что его кто-то заставляет что-то делать.
Ох уж эти приниматели сигналов из космоса.