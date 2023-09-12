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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 12 552 оценки

CD Projekt RED показала кровавые геймплейные кадры из Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

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butcher69
Новости

CD Projekt RED в преддверии премьеры Cyberpunk 2077 Phantom Liberty усиливает маркетинг и предлагает игрокам новые кадры из дополнения. Опубликованный игровой процесс подтверждает одно - поклонники могут готовиться к зрелищным и кровавым поединкам.

В ролике мы знакомимся с некоторыми способностями главного героя, который использует улучшенные способности, демонстрируя, в частности, потенциал имплантов "Руки Гориллы" и "Клинки богомола" - в таких ситуациях мы можем рассчитывать на зрелищную и кровавую схватку.

CD Projekt RED решила обновить всю игру Cyberpunk 2077, поэтому даже те игроки, которые не приобрели дополнение, но играют на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, почувствуют разницу в геймплее и смогут оценить ряд новых возможностей.

CD Projekt Red проведёт стрим, посвящённый Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, 14 сентября

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Комментарии: 21
Ваш комментарий
luVol

Раньше в ближнем бою было не так интересно играть, но тут видна проделланая работа в анимациях. Главное, что смогли очень жду релиза

10
SERgik 777

Неплохой ближний бой

8
JustA_NiceGuy

Один из лучших.

0
Stetet

Класс!!! 👍👍👍🔥🔥🔥🔥 Очень жду это дополнение.

6
Skorskis

Уже приобрёл :)

5
Lvinomord

В одном из первых трейлеров Ви прикольно голову отпиливают врагу - не хуже, чем в Doom;)

1
Лобо

Я давно играл но вроде раньше не было добывание ножом или было?

0
Skorskis

Что то ролик не работает :(

Заработал :)

0
RTYWD

Выглядит круто, на самом сложном уровне можно так же кромсать врагов?

0
Janekste

А почему нет? Это можно было делать даже на релизе. Хотя и не настолько красиво оно смотрелось, как в этом ролике. Просто нужно было прокачать соответствующие скиллы для усиления живучести в бою. Ну и оружие хорошее заиметь нужно, само собой.

0
Гамер132

Ссылку на Ютуб дайте

0
Дроникс

Крутяк!Ждемс!

0
Кей Овальд

Любопытно. Но почему-то кровь из ушей потекла.

-1
SERGEY-SP

Вид от 3 лица так и не завезли, шляпа!

-3
KOCMOC42

О, вот и следующее громкое объявление от CD Projekt RED! Новое дополнение к Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty. Кто-то еще не ударил по этой мерзкой пище для голодающих геймеров?

Зрелищные и кровавые поединки? Да уж, именно то, что нам нужно, чтобы скрыть ужасное качество и баги, которые остались в основной игре. Вместо того, чтобы заниматься бессмысленными кровавыми вставками, они могли бы начать с исправления своей абсолютно неприемлемой игры.

Обновление для PS5, Xbox Series X|S и ПК? Серьезно? Кажется, CD Projekt RED учится на своих ошибках, но только чтобы делать их еще хуже. Эти обещания обновлений звучат так же надежно, как обещание счастья вечности.

И стрим 14 сентября? Наверное, они надеются, что хоть какой-то магический штрих сделает этот беспорядок приемлемым. Но, давайте будем честными, это просто попытка выжать еще немного денег из игроков, которых они уже обманули и оставили в разочаровании.

-11
wdymBro

Кринж какой то. Руки деревянные, как и раньше. Ужас одним словом.

-14
Stetet

Тебе ужас, мне нравится. Можешь не играть, никто не заставляет.

8
Kartonkratos

В старфилде лучше да? куколд амдешный! если бы киберпанк сотрудничал с амд то ты бы ее хвалил, а так выходит вот так.

7
neeXXXT Stetet

У этого бомжа игра просто не тянет, не обращай внимание на высеры!

4
Stetet neeXXXT

Не исключено 👍, этот человек хейтит просто все.

2
wianewa Stetet
Можешь не играть, никто не заставляет.

Ну он вроде и не спрашивал можно ли ему играть или нет, как и не говорил, что его кто-то заставляет что-то делать.

Ох уж эти приниматели сигналов из космоса.

0