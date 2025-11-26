ЧАТ ИГРЫ
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 34 394 оценки

CD Projekt сообщила о 35 млн проданных копий Cyberpunk 2077

monk70 monk70

CD Projekt отчиталась о последних финансовых показателях компании. Выручка группы в третьем квартале 2025 года в основном была обусловлена ​​продолжающимися высокими продажами игр из её каталога, в первую очередь Cyberpunk 2077 и дополнения Phantom Liberty. Благодаря высоким продажам Cyberpunk 2077 за отчётный период удалось преодолеть очередной рубеж продаж.

Компания сообщила, что суммарные продажи с момента релиза в декабре 2020 года превысили 35 миллионов копий. В этот показатель входят как отдельные издания игры, так и продажи в составе Ultimate Edition.

Содиректор Михал Новаковски сказал:

Мы очень рады и удовлетворены тем, что, несмотря на прошедшее время, Cyberpunk 2077 остаётся столь успешной игрой и продолжает привлекать новых игроков. Продажи игры превысили 35 миллионов копий, что свидетельствует о непреходящей мощи франшизы и позволяет нам ещё смелее строить планы на будущее.
Комментарии:  14
MagneticEnnio

Ого любителей какашек пахома сколько.

Никита Дроздоvv
Компания сообщила, что суммарные продажи с момента релиза в декабре 2020 года превысили 35 миллионов копии.

Вполне заслуженно. Хорошая игра, да на релизе была неудача, но после всех патчей игра стала одной из лучших игр в принципе, и DLC мегакласное, может быть даже лучше основной игры. Это удивительно конечно. На релизе был позор, а сейчас прям хорошо.

Newworld_DESTROYER

Это был шедевр с самого релиза. Настоящие фанаты это почувствовали и терпели до конца. Теперь все завидуют успеху сдпр

Никита Дроздоvv Newworld_DESTROYER

Игра даже сейчас не шедевр, а на релизе тем более, и не только из-за технической части, там и без этого проблем хватало. Но потом CD Projekt Red вытянули игру. Шедевром она не стала, но игра стала вполне хорошей, а шедевром я её не считаю.

Everect

Действительно. Плевать что на релизе игра была неиграбельна и еле работала на PS 4. Главное спустя 5 лет сказать какие они молодцы. Киберпанк 2 и Ведьмак 4 таких ошибок ведь не допустит?

sa1958

Ну в принципе не плохо, но думал что больше будет.

Jesse Faden

Морбиллион?

sa1958 Jesse Faden

А это сколько в граммах?

Искусственный интеллeкт

еще бы какое-нибудь сюжетное DLC в духе Phantom Liberty - и было бы прекрасно! до релиза второй части ждать еще дофига...

Laver1

След игра ведьмак 4, они уже всех перевили на нее.

Lvinomord

Ну а мы ждём обновление 2,4:)