CD Projekt сообщила о 35 млн проданных копий Cyberpunk 2077

CD Projekt отчиталась о последних финансовых показателях компании. Выручка группы в третьем квартале 2025 года в основном была обусловлена ​​продолжающимися высокими продажами игр из её каталога, в первую очередь Cyberpunk 2077 и дополнения Phantom Liberty. Благодаря высоким продажам Cyberpunk 2077 за отчётный период удалось преодолеть очередной рубеж продаж.

Компания сообщила, что суммарные продажи с момента релиза в декабре 2020 года превысили 35 миллионов копий. В этот показатель входят как отдельные издания игры, так и продажи в составе Ultimate Edition.

Содиректор Михал Новаковски сказал:

Мы очень рады и удовлетворены тем, что, несмотря на прошедшее время, Cyberpunk 2077 остаётся столь успешной игрой и продолжает привлекать новых игроков. Продажи игры превысили 35 миллионов копий, что свидетельствует о непреходящей мощи франшизы и позволяет нам ещё смелее строить планы на будущее.