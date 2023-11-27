CDPR представила диораму со сценой из аниме Cyberpunk Edgerunners

Если вы любите аниме Cyberpunk Edgerunners, Neamedia Icons и CD Projekt Red только что представили фигурку-диораму, которая может вам понравиться.

Эта официально лицензированная диорама изображает одну из сцен аниме-сериала: Люси помогает Дэвиду выбраться из машины скорой помощи, когда он все еще пристегнут к носилкам посреди приближающегося транспорта.

Диорама поставляется со светодиодной подсветкой, работающей от USB C, и стоит 299,00 евро. Она доступна для предварительного заказа в магазине Neamedia Icons. Дата выхода на рынок довольно близка - 28 декабря 2023 года.

Раскрашенная вручную диорама выполнена из эпоксидной смолы, ее размеры составляют 20 см на 19,5 см на 19,5 см, а вес - 1,4 кг. Это, безусловно, довольно интересный экспонат.

Если вы не знакомы с Cyberpunk Edgerunners, то это аниме-сериал, созданный любимой японской анимационной компанией Studio Trigger и основанный на мире Cyberpunk 2077. Аниме способствовало восстановлению ажиотажа вокруг игры после неудачного запуска.

В настоящее время Cyberpunk 2077 доступна для PC, Xbox One, PS4, PS5 и Xbox Series X|S.