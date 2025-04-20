Cyberpunk 2077 - первая подтвержденная игра, использующая DLSS на Nintendo Switch 2

В Cyberpunk 2077 подтверждено использование NVIDIA DLSS на Nintendo Switch 2, несмотря на то, что в доступных на данный момент видеокадрах нет никаких признаков использования масштабирования.

В последнем выпуске своего еженедельного подкаста технические эксперты Digital Foundry сообщили, что получили официальное подтверждение от CD Projekt RED, что Cyberpunk 2077 на Switch 2 использует «версию» NVIDIA DLSS, доступную для оборудования на базе тензорных ядер. Сообщается, что DLSS используется во всех четырех режимах отображения — в режиме док-станции Quality and Performance и в режиме портативной консоли Quality and Performance.

Получив подтверждение, специалисты Digital Foundry вернулись к имеющимся отснятым материалам в максимально возможном качестве, чтобы проверить, есть ли явные признаки использования масштабирования, однако низкое качество постобработки, которая имеет более низкое разрешение, чем остальная часть отснятого материала, затрудняет обнаружение некоторых «краев» DLSS, указывающих на использование масштабирования, хотя некоторые из них все же были обнаружены при более внимательном рассмотрении отснятого материала.

Помимо подтверждения того, что Cyberpunk 2077 использует NVIDIA DLSS на Nintendo Switch 2, CD Projekt Red также подтвердила, что, хотя все режимы нацелены на разрешение 1080p, за исключением портативного режима Performance, который нацелен на 720p, реализовано динамическое масштабирование разрешения, и масштабирование может варьироваться от 2x и выше по каждой оси, что означает, что рассматривается диапазон от 540p до 1080p для режимов отображения, нацеленных на 1080p, и диапазон от 360p до 720p для портативного режима Performance.

Также нельзя отрицать, что использование DLSS довольно обременительно для оборудования Switch 2. Учитывая, что Cyberpunk 2077 работал без масштабирования, очевидно, что система уже была на пределе своих возможностей. В некоторых случаях портативная консоль с трудом поддерживала даже 30 кадров в секунду при 540p.

Реализация DLSS в таком сценарии, скорее всего, приведет к заметному падению производительности. Поскольку в нативном прогоне не осталось ни одной неиспользованной аппаратной мощности, добавление масштабирования поверх может ухудшить время кадра и общую стабильность.

Cyberpunk 2077 выйдет на Nintendo Switch 2, в тот же день, когда появится консоль - 5 июня в большинстве регионов. Игра также доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One.