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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 12 721 оценка

Энтузиаст запустил ПК-версию Cyberpunk 2077 на Android-смартфоне

KoRnEr
Новости

Автор YouTube-канала InfiniX смог запустить ПК-версию Cyberpunk 2077 на Android. Он использовал смартфон Nubia Red Magic 7S Pro с 18 Гб оперативной памяти и эмулятор Box64Droid.

InfiniX продемонстрировал 11-минутный геймплей, где он катается по пустыне на автомобиле и забирается на вышку. На видео заметно, что графических багов нет, но наблюдается низкая частота кадров (2–5 кадров в секунду при сверхнизких настройках).

Ранее в CD Projekt рассказали, что патч 2.0 для Cyberpunk 2077 позволит полноценно раскрыть потенциал 8-ядерных процессоров, так как он будет задействовать 90% мощностей центрального процессора.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
YeahAmaDuck

Если включить скорость 2х, то вполне себе порт пхапха

5
pilko

Какое-то мобильное порно получается.

4
Real Slim Shady

Если учесть что это запущено на эмуляторе, то это реально годно.

3
fasd123

у меня в день релиза также было

2
danilukHF

А сразу такие игры не могут под андройд делать?
Удивлен что вообще работает да и еще через эмулятор.

2
muxamor2011

могут. сразу как в сознании людей 1-2к станет приемлемой ценой для игры на смартфон + полная ну ли хотя бы в большей степени убийство всех способов установки игр и приложений, за исключением покупки их в магазина гуглов.
в противном случае это не рентабельно.

0
Raees786

автор статьи нагло врал там не 2-5 фпс там стабильные 5фпс иногда а пиковый фпс это 14

0
Mr_Dude090
Энтузиаст запустил ПК-версию Cyberpunk 2077 на Android-смартфоне

Возможно, что в ближайшем будущем CD Projekt Red выпустят порт Cyberpunk 2077 для iPhone 15 Pro.

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