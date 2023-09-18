Энтузиаст запустил ПК-версию Cyberpunk 2077 на Android-смартфоне

Автор YouTube-канала InfiniX смог запустить ПК-версию Cyberpunk 2077 на Android. Он использовал смартфон Nubia Red Magic 7S Pro с 18 Гб оперативной памяти и эмулятор Box64Droid.
InfiniX продемонстрировал 11-минутный геймплей, где он катается по пустыне на автомобиле и забирается на вышку. На видео заметно, что графических багов нет, но наблюдается низкая частота кадров (2–5 кадров в секунду при сверхнизких настройках).
Ранее в CD Projekt рассказали, что патч 2.0 для Cyberpunk 2077 позволит полноценно раскрыть потенциал 8-ядерных процессоров, так как он будет задействовать 90% мощностей центрального процессора.
Если включить скорость 2х, то вполне себе порт пхапха
Какое-то мобильное порно получается.
Если учесть что это запущено на эмуляторе, то это реально годно.
у меня в день релиза также было
А сразу такие игры не могут под андройд делать?
Удивлен что вообще работает да и еще через эмулятор.
могут. сразу как в сознании людей 1-2к станет приемлемой ценой для игры на смартфон + полная ну ли хотя бы в большей степени убийство всех способов установки игр и приложений, за исключением покупки их в магазина гуглов.
в противном случае это не рентабельно.
автор статьи нагло врал там не 2-5 фпс там стабильные 5фпс иногда а пиковый фпс это 14
Возможно, что в ближайшем будущем CD Projekt Red выпустят порт Cyberpunk 2077 для iPhone 15 Pro.