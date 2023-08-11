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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 11 859 оценок

Косплеершу не допустили на рейс из-за откровенного костюма

Simple Jack
Новости

Модель OnlyFans и косплеер под псевдонимом Kine-chan не смогла пройти контроль в аэропорту Навегантис, Бразилия. Об этом девушка рассказала в социальных сетях.

Контент-мейкер появилась в аэропорту в наряде Ребекки из аниме Cyberpunk: Edgerunners. Косплей для мероприятия получился очень откровенным. На фотографиях видно, что девушка одета в пальто, под которым нет ничего, кроме чёрного купальника.

В своё оправдание Kine-chan отметила, что очень спешила и не могла переодеться уже на месте проведения. Однако сотрудники из службы безопасности аэропорта не допустили контент-мейкера до посадки, сочтя наряд «неподходящим». Девушке предложили пойти домой и переодеться.

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-14
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
evil_capcha

Полуголая бабища это теперь косплей, ок

20
Omnia Smirnow

Кроме труханов и лифона больше ничего и нет.

8
evil_capcha Omnia Smirnow

И глупое лицо)

13
DenisVTR evil_capcha

Это косплей, ты не понимаешь)

4
Omnia Smirnow evil_capcha
И глупое лицо)
5
Кроллег
В своё оправдание Kine-chan отметила, что очень спешила и не могла переодеться уже на месте проведения.

Звучит как бред. Не успеть накинуть топ и юбку, но при этом успеть найти летом куртку, чтобы "прикрыться". Короче, онлифанщица создаёт инфоповод для рекламы себя.

10
Omnia Smirnow

Кого она косплеет, порноактрису?

9
Evil Goose

Ну что за неуважение к порноактрисам ? Они и то больше стараются. Там тебе и наряд секретарши и учительницы, а тут действительно бездарь с онлифанса.

7
-zotik-

Это просто женщина в нижнем белье .кого косплеет?

5
Лариан Яна
в наряде Ребекки из аниме Cyberpunk: Edgerunners
2
-zotik- Лариан Яна

Там лолька с большими кибер руками, а тут женщина с широкой костью в одних трусах. и сама она не в том месте где они должны находиться

0
alex_jay

У этой вот абсолютно внешне непримечательной по внешности, девочки, 600к+ подписоты в инсте, а эта новостенка уже по множеству новостных источников раскидана...

3
МАХАН МАХАНОВИЧ

Контролерша бодипозитивщица позавидовала ее фигуре и не пропустила

3
maxpayen

Фуууу жирная страшная бээээээ

3
Protocol10

На внешность не особо как-то. Лицо тупое и фигуры нет.

2
gliga142

зажрался .. нормальная женская фигура

-2
Protocol10 gliga142

Возможно да. У меня много телок в Москве с модельной внешностью, на джипе катаю их, когда играть не во что

3
Xndr DeKoz

штаны бы надела, куртку застегнула и готово. Чисто похайпить решила.

2
Madiark

Вся в татухах, тупое лицо и фигура так себе

1
Kamimarro

А вот в оригинальной игре есть такие костюмы, или это только в мультике для аниме-дрочеров такое нижнее белье за одежду считают ?

0
DAMIRON30

IQ тут очевиден, за бугром вообще отсутствует. Как и у половина нашего населения.

0
ОТСТУПНИК Style

так себе косплей

0
Grayhorn

Лучше бы кандалы и в тюрьму бразильскую, пускай там такой "косплей показывает". Там аудитория поди оценит :D

0
in the void

ждём бурление овн "дикого запада" о том что каждый фрик имеет право ходить голожопым где хочет и когда хочет

-2