Косплеершу не допустили на рейс из-за откровенного костюма

Модель OnlyFans и косплеер под псевдонимом Kine-chan не смогла пройти контроль в аэропорту Навегантис, Бразилия. Об этом девушка рассказала в социальных сетях.
Контент-мейкер появилась в аэропорту в наряде Ребекки из аниме Cyberpunk: Edgerunners. Косплей для мероприятия получился очень откровенным. На фотографиях видно, что девушка одета в пальто, под которым нет ничего, кроме чёрного купальника.
В своё оправдание Kine-chan отметила, что очень спешила и не могла переодеться уже на месте проведения. Однако сотрудники из службы безопасности аэропорта не допустили контент-мейкера до посадки, сочтя наряд «неподходящим». Девушке предложили пойти домой и переодеться.
Полуголая бабища это теперь косплей, ок
Кроме труханов и лифона больше ничего и нет.
И глупое лицо)
Это косплей, ты не понимаешь)
Звучит как бред. Не успеть накинуть топ и юбку, но при этом успеть найти летом куртку, чтобы "прикрыться". Короче, онлифанщица создаёт инфоповод для рекламы себя.
Кого она косплеет, порноактрису?
Ну что за неуважение к порноактрисам ? Они и то больше стараются. Там тебе и наряд секретарши и учительницы, а тут действительно бездарь с онлифанса.
Это просто женщина в нижнем белье .кого косплеет?
Там лолька с большими кибер руками, а тут женщина с широкой костью в одних трусах. и сама она не в том месте где они должны находиться
У этой вот абсолютно внешне непримечательной по внешности, девочки, 600к+ подписоты в инсте, а эта новостенка уже по множеству новостных источников раскидана...
Контролерша бодипозитивщица позавидовала ее фигуре и не пропустила
Фуууу жирная страшная бээээээ
На внешность не особо как-то. Лицо тупое и фигуры нет.
зажрался .. нормальная женская фигура
Возможно да. У меня много телок в Москве с модельной внешностью, на джипе катаю их, когда играть не во что
штаны бы надела, куртку застегнула и готово. Чисто похайпить решила.
Вся в татухах, тупое лицо и фигура так себе
А вот в оригинальной игре есть такие костюмы, или это только в мультике для аниме-дрочеров такое нижнее белье за одежду считают ?
IQ тут очевиден, за бугром вообще отсутствует. Как и у половина нашего населения.
так себе косплей
Лучше бы кандалы и в тюрьму бразильскую, пускай там такой "косплей показывает". Там аудитория поди оценит :D
ждём бурление овн "дикого запада" о том что каждый фрик имеет право ходить голожопым где хочет и когда хочет