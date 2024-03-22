Квест-директор Cyberpunk 2077 считает, что ранний доступ не сработает для CDPR так же, как для Larian

Один из самых провальных стартов в истории видеоигр наконец-то исправился после множества обновлений и мясистого расширения Phantom Liberty - путешествия, которое заставило некоторых из нас задаться вопросом, не находилась ли игра в течение трех лет в своеобразном раннем доступе. Учитывая, что Baldur's Gate 3, имела длительный (и официальный) период раннего доступа, квест-директору Павлу Саско на GDC был задан вопрос, не мог ли Cyberpunk воспользоваться тем же самым.

"Возможно, для ААА-игр есть возможность использовать ранний доступ, но я бы отнесся к этому с осторожностью, потому что у Larian очень специфическая ситуация". Например, она могла бы использовать любовь к серии Baldur's Gate, чьи игры были "действительно большими бегемотами и важными проектами в истории нашей индустрии", и уже существующие механики из собственной Divinity: Original Sin от Larian.

Все это ставит Larian в уникально выгодное положение касательно раннего доступа BG3, считает Саско. Он отметил, что Larian была "действительно первой, кто находился между AA и AAA студией", прежде чем полноценный запуск BG3 перевел их на территорию "определенно AAA".

"Не все игры в раннем доступе успешны", - говорит Саско, отмечая, что Larian была "вероятно, первой, кто добился такого успеха в раннем доступе". Поэтому не стоит считать, что подобный предзапуск будет успешным и для игры Cyberpunk. "Я думаю, что это будет довольно сложно воссоздать для всех".



Вместо этого, по словам Саско, CDPR "стремится выпустить потрясающий релиз, где все будет настолько близко к совершенству, насколько это возможно... примерно так, как мы выпустили Phantom Liberty", релиз которой прошел гораздо более гладко, чем релиз базовой Cyberpunk 2077. Вместо периода раннего доступа студия предпочитает оставлять время на "поздние обнаружения" - период к концу разработки, в течение которого разработчики могут обнаружить недостатки и ошибки, которые "неясны, и их так трудно обнаружить".



"Это то, что мы сделали с Phantom Liberty, и это сработало очень, очень хорошо", - говорит Саско, - "Мы вроде как должны были закончить раньше, и мы такие "окей, давайте просто поиграем в это дерьмо". По словам Саско, для игры, которая находится в разработке три или четыре года, этот процесс может занять около года. "Хорошо, когда есть такой момент - а "момент" иногда может длиться месяцами - когда вы изучаете и убеждаетесь, что тщательно прорабатываете и решаете все эти вопросы".