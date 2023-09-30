Моддер исправил большое упущение в стелс-геймплее Cyberpunk 2077

Несмотря на большое количество преимуществ в стелс-геймплее Cyberpunk 2077, единственный способ скрытного убийства - это подкрасться к противнику сзади и схватить его без оружия. При этом можно свернуть ему шею или задушить до потери сознания... и больше ничего. Каждый раз одна и та же анимация.
Кажется, что мы должны иметь возможность воспользоваться своими киберимплантами, чтобы ударить врага кулаком гориллы, задушить его монопроводом или вонзить в мозг лезвие богомола. Или, например, подойти вплотную с ножом или катаной в руках, не нарушая скрытности. Но CD Projekt так и не додумалась добавить стелс-финишеры ближнего боя ни с киберимплантами, ни с оружием.
Stealth Finishers, недавно обновленный для Cyberpunk 2.0, исправляет оба недостатка. Мод позволяет совершать скрытное убийство оружием ближнего боя, как только вы подкрались к противнику, но при этом сохраняет возможность захвата противника, если вы этого хотите.
Моддер Kvalyr отмечает несколько ограничений в текущей версии Stealth Finishers, хотя я бы не стал считать их критическими. Одно из них заключается в том, что убийства в ближнем бою, даже если вы приседаете, создают больше шума, чем при удушении противника, а это значит, что они могут насторожить других врагов. Возможно, это будет изменено в будущей версии мода, но это вполне приемлемый компромисс - вы получаете возможность увидеть более интересную анимацию, но при этом есть некоторый риск обнаружения.
Даже если вы подкрадетесь к врагу сзади, то, как только вы нажмете на кнопку "Убить", вы можете увидеть анимацию удара спереди, поскольку в игре не предусмотрена скриптовая анимация для финишеров ближнего боя сзади из любого оружия. Наконец, не все тупое и нелетальное оружие было протестировано, но автор отмечает, что если вы идете нелетальным путем, то в любом случае вы можете просто использовать удушающий прием по умолчанию.
Ну, кстати почему они разнообразие не добавили изначально не понятно....
В Старфилд и такого нет.. ))
Человек, который проходит всю игру через пистолет и глушитель: "Анимация при стелсе? Какая анимация?"
прочитав эту фразу - "единственный способ скрытного убийства - это подкрасться к противнику сзади и схватить его без оружия", пистолет с глушителем - ну да, ну да, пошел я нафиг.
Как же раздражает когда нажимаешь клавишу схватить, а потом надо нажать еще раз клавишу чтобы выбирать один из вариантов тейкдауна, зачем эти лишние движения не ясно, в том же деус екс или дизонорд за спиной противников сразу два варианта без лишний движений, это делало механику бесшовной, по видео кажется что мод решает эту проблему и это здорово, я вообще думал что это изменят в 2.0 патче, но моддеры как всегда чинят игру за разработчиков.
Просто модеры играют в игру, в отличие от разрабов.
что бы схватить и оттащить из зоны видимости, что бы схватить и использовать как щит ну и ещё всякое такое, не шибко то нужное, но могло бы работать нормально по задумке
А у меня проблемы с этой механикой,что клавиша R, которая не убивает, не переназначается.) Ее тупо нет в списке...
чтобы схватить, скажем можно было бы зажать клавишу нелетального тейкдауна, или после нейтрализации оттащить тело, это было всяко лучше чем этот ванильный стелс
Охеренный стелс на видео - несколько секунд в открытую кромсает богомолами лицо непися.
Проще говоря при нажатий кнопки убить, нет анимаций разворота жертвы, жертва за какие-то микроскопические доли секунды сразу разворачивается, что очень сильно бросается в глаза, но в целом не критично, сами финишеры выглядят збс, особенно с клинками Богомола.
Выглядит не особо из-за анимаций. Лучше уж без мода.
Я всегда хотел моноструной,по тихому стелсить, как в фильме Джонни Мнемоник.
да какая нафиг разница, можно кромсать направо и налево, хоть полгорода вырежи, это не повлияет НИ НА ЧТО
Как и в любой другой игре.