Моддер исправил большое упущение в стелс-геймплее Cyberpunk 2077 ©

Несмотря на большое количество преимуществ в стелс-геймплее Cyberpunk 2077, единственный способ скрытного убийства - это подкрасться к противнику сзади и схватить его без оружия. При этом можно свернуть ему шею или задушить до потери сознания... и больше ничего. Каждый раз одна и та же анимация.



Кажется, что мы должны иметь возможность воспользоваться своими киберимплантами, чтобы ударить врага кулаком гориллы, задушить его монопроводом или вонзить в мозг лезвие богомола. Или, например, подойти вплотную с ножом или катаной в руках, не нарушая скрытности. Но CD Projekt так и не додумалась добавить стелс-финишеры ближнего боя ни с киберимплантами, ни с оружием.



Stealth Finishers, недавно обновленный для Cyberpunk 2.0, исправляет оба недостатка. Мод позволяет совершать скрытное убийство оружием ближнего боя, как только вы подкрались к противнику, но при этом сохраняет возможность захвата противника, если вы этого хотите.

Моддер Kvalyr отмечает несколько ограничений в текущей версии Stealth Finishers, хотя я бы не стал считать их критическими. Одно из них заключается в том, что убийства в ближнем бою, даже если вы приседаете, создают больше шума, чем при удушении противника, а это значит, что они могут насторожить других врагов. Возможно, это будет изменено в будущей версии мода, но это вполне приемлемый компромисс - вы получаете возможность увидеть более интересную анимацию, но при этом есть некоторый риск обнаружения.



Даже если вы подкрадетесь к врагу сзади, то, как только вы нажмете на кнопку "Убить", вы можете увидеть анимацию удара спереди, поскольку в игре не предусмотрена скриптовая анимация для финишеров ближнего боя сзади из любого оружия. Наконец, не все тупое и нелетальное оружие было протестировано, но автор отмечает, что если вы идете нелетальным путем, то в любом случае вы можете просто использовать удушающий прием по умолчанию.