Первый взгляд на грядущую систему метро Cyberpunk 2077 в геймплейных клипах

Сегодня CD Projekt Red не только рассказала, но и частично показала геймплейные фрагменты грядущей системы полноценного метро в Cyberpunk 2077, которое войдет в обновление 2.1.
В первом клипе можно увидеть, как игрок выбирает между быстрой поездкой и возможностью отправиться в режиме реального времени. Далее появляется карта метро с 5 ветками и 19 станциями, затрагивающими многочисленные районы Найт-Сити. Второй клип демонстрирует непосредственную поезду в вагоне метро.
Обновление 2.1 выйдет 5 декабря вместе с Ultimate Edition.
Вот этого я точно не ожидал
Звука почему то нет
Ну зачем это МЕТРО!!!! Которым только раз попользуются и забудут!! Самая тупая хотелка игроков, зачем на такое вообще было время тратить.
А что ты хотел?
Ну точно не метро бесполезное!! Мне норм в игре, хотя уже наверно месяц как забил на нее и пытаюсь вернуться доиграть, в какой-то момент надоело.
Метро рано или поздно всё равно бы появилась, если бы Cdpr не потратили на это время, этим бы занимались мододелы, и метро выглядет куда правдоподробнее, чем просто загрузка во время быстрого перемещения.
Эм.. Ну ок, допустим это добавит погружения в игру. Но просто поездка - это такое себе, чисто виды посмотреть. А вот если добавят случайные события (гоп-стоп шпаной мелких корпоратов например), то вот это уже будет интереснее. Ну и да, ещё такой момент: а терминалы быстрого перемещения оставят в том же количестве или нет? А то ИМХО их ну уж слишком много, что пользоваться транспортом смысла особого не наблюдается
Ну начинается.. первый взгляд, последний вздох. 5 число если что во вторник наступит.
И вывалится очередной ворох багов.))
Как бы сейвы не полетели от такого некстгена.
может тогда и онлайн добавят? Гулять так гулять епт!
Да он там нафиг не нужен
В гта идите.
Эта же функция была задумана изначально в игре, её вырезали на релизе. Потом утверждали что её не будет. Теперь добавляют метро. Выглядит это очень глупо теперь, как будто подражают чп.
что за обнова 2.1
они ж говорили что после длц для кибера больше ничего не будут выпускать
Говорили, что крупных обновлений после 2.0 не будет, но будет "еще кое-что".