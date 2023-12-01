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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.8 17 252 оценки

Первый взгляд на грядущую систему метро Cyberpunk 2077 в геймплейных клипах

Procy_on
Новости

Сегодня CD Projekt Red не только рассказала, но и частично показала геймплейные фрагменты грядущей системы полноценного метро в Cyberpunk 2077, которое войдет в обновление 2.1.

В первом клипе можно увидеть, как игрок выбирает между быстрой поездкой и возможностью отправиться в режиме реального времени. Далее появляется карта метро с 5 ветками и 19 станциями, затрагивающими многочисленные районы Найт-Сити. Второй клип демонстрирует непосредственную поезду в вагоне метро.

Обновление 2.1 выйдет 5 декабря вместе с Ultimate Edition.

37
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Сорью Аска Ленгли

Вот этого я точно не ожидал

13
Unicorling

Звука почему то нет

5
Юрец Одесса

Ну зачем это МЕТРО!!!! Которым только раз попользуются и забудут!! Самая тупая хотелка игроков, зачем на такое вообще было время тратить.

1
VELENA-RU

А что ты хотел?

0
Юрец Одесса VELENA-RU

Ну точно не метро бесполезное!! Мне норм в игре, хотя уже наверно месяц как забил на нее и пытаюсь вернуться доиграть, в какой-то момент надоело.

-4
Jokernet Юрец Одесса

Метро рано или поздно всё равно бы появилась, если бы Cdpr не потратили на это время, этим бы занимались мододелы, и метро выглядет куда правдоподробнее, чем просто загрузка во время быстрого перемещения.

0
CallXO3

Эм.. Ну ок, допустим это добавит погружения в игру. Но просто поездка - это такое себе, чисто виды посмотреть. А вот если добавят случайные события (гоп-стоп шпаной мелких корпоратов например), то вот это уже будет интереснее. Ну и да, ещё такой момент: а терминалы быстрого перемещения оставят в том же количестве или нет? А то ИМХО их ну уж слишком много, что пользоваться транспортом смысла особого не наблюдается

1
InboxM

Ну начинается.. первый взгляд, последний вздох. 5 число если что во вторник наступит.

0
wianewa

И вывалится очередной ворох багов.))

0
Big and Fat wianewa

Как бы сейвы не полетели от такого некстгена.

3
dsxcvf

может тогда и онлайн добавят? Гулять так гулять епт!

0
bysaturn

Да он там нафиг не нужен

3
natrogrii

В гта идите.

3
1barac9U7ada7

Эта же функция была задумана изначально в игре, её вырезали на релизе. Потом утверждали что её не будет. Теперь добавляют метро. Выглядит это очень глупо теперь, как будто подражают чп.

0
Deathspell Omega

что за обнова 2.1

они ж говорили что после длц для кибера больше ничего не будут выпускать

0
Выxyxoль

Говорили, что крупных обновлений после 2.0 не будет, но будет "еще кое-что".

0