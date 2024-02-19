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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.9 20 826 оценок

Премьера первой серии "Проект Ренессанс"

nGregory
Новости

Первая часть сериала Проект Ренессанс по мотивам известных игр Nier Automata и Cyberpunk 2077. Мы любители игр и кино за 3,5 года создали оригинальный сценарий и сняли кино. Спасибо за мнения!

  • 2 Марта 2024 года с 14:00 до 17:30 - после просмотра фильма встреча с создателями и заинтересованными в кино людьми, обсуждение и общение
  • Место Испания, Валенсия, Театр Artea Valencia
  • Адрес Calle Olimpia Arozena Torres 45 Valencia
  • Жанр фантастика
  • Вход с 16 лет или с родителями

Сюжет фильма следует за ученым, его невестой и андроидом из будущего, которые исследуют свое прошлое и настоящее, вовлекаясь в опасные приключения и борьбу за судьбу человечества.

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-35
39
Комментарии: 39
Ваш комментарий
OculusMortem

Господи

7
nGregory

Меня так называет только жена)))

-22
Tommy. nGregory

🤡

8
Петр Стрельцов nGregory

Ваша жена это иллюзия..

1
nGregory Петр Стрельцов

20 лет женат)

0
saa0891

Они с таким убогим постером (неужели так сложно было найти нормального дизайнера) и рожами хотят кого то заманить.

6
nGregory

Никого не хотим заманить) Вы в России, мы в Испании, спасибо за поддержку!

-17
saa0891 nGregory

При чём тут Россия,речь же вообще не об этом.

3
nGregory saa0891

Я про заманить на премьеру, маловероятно, что кто-то рванет поехать на наше кино из России в Испанию, но если у него получится - будем рады)

-11
nGregory

Нормальный дизайнер стоит денег - если вы можете помочь будем благодарны)

-12
JohnTornton nGregory

так у вас же денег не хватит, сами же сказали "денег стоит"

0
ОТСТУПНИК Style

творческая самодеятельность это хорошо, но блин вы адекватно себя то оценивайте

3
nGregory

Мы себя адекватно оцениваем, наш первый проект - надо начинать с чего-то. С первого раза выходит только у гениев, мы трудяги, но НЕ гении мысли, спасибо за комментарий!

-9
Петр Стрельцов

Театр Юного Зрителя, помню в детстве ходил с папой на постановку 12 попугаев в Кишинёве, походу спектакль в моём детстве покруче был...

1
nGregory

Спасибо за ваше мнение! Мы стремимся не к крутизне)

-2
GullibleCelia nGregory

Во первых вы исковеркали всю идею Нир Аутоматы. Вы хотя бы знакомились с этой вселенной (включая репликанта и дракенгард)? "Мир машин и технологий лишь инструмент". Вы из всей этой замечательной вселенной смогли сделать только такой вывод? Вы совсем не поняли произведения и его идеи. Оно намного глубже, чем ваш замысел.

"Моя задача собрать команду для качественного результата". При этом под каждым вторым комментом вы пишите, что качество здесь не главное, что это первый опыт и т.д.

Я уже не говорю о том, что вместо оригинальной и собственной истории вы хотите выехать на образе знаменитого персонажа из игры. Стыд и позор!

0
LogicDisciple

это, а тут не пользся пользователей блочить? не хочу видеть подобный контент в ленте по киберпанку..

1
nGregory

Будем выкладывать в другом месте, спасибо за мнение!

-1
LogicDisciple nGregory

спасибо, благодарен!

0
SheriffKo

Под прошлым постом из автор прибегал к негативу, сейчас прибегает к нейтрально-позитивной реакции на комментарии, это забавно. Ну и говорит о том, что человек учится на своих ошибках.

0
nGregory

спасибо! Стараюсь включать объективность в 37 лет)))

-3
SpaceyTurkey nGregory

Хреново у тебя выходит. :D

1
nGregory SpaceyTurkey

Мне пофиг)))

-3
Big and Fat nGregory

Вот и правильно, меньше запар - меньше проблем, так как что уже сделано, то сделано и пусть будет. Вообще спокойнее стараюсь относится ко всему и поменьше негатива, лучше настроение поднимать другими способами.

1
Kol55

Подумал порно пародия выходит,а нет🤣

0
nGregory

ваши влажные желания можно осуществить на другом сайте))) Приятного вам)))

-3
кум кумич

Каким боком тут связан киберпанк 2077?!

0
nGregory

чипы и импланты) Катаны с ИИ и тд

0
GullibleCelia

Почему нам должна быть интересна новость о творческой самодеятельности группки любителей? У которых не хватило денег даже на нормальные парики? Это же кринж

0
nGregory

мы все время создания кринжуем, кринжуйте с нами - это весело)

0
Alex40001

прно?скажите что это прно хотя даже там костюмы уже лучше)

0
nGregory

у кого чего, а вам надо на другой сайт)))

0
Alex40001 nGregory

да не мне норм. а вам да на другой сайт кста как с брендом кто кого переварит вы скварей или сквари вас?

0
nGregory

Спасибо за ваше мнение! Всем желаем добра, любви и не болеть! Наше творчество любительское и никакого отношения к Оскару не имеет, спасибо, что вы с нами!

-4
OculusMortem

В таком случае, может стоит подходить более приземленно к реализации своего творчества, и отталкиваться не от нереализумых в техническом исполнении идей, а от реально возможных и доступных команде декораций, технологий и реквизита, а также подходить к вопросу реализации более аутентично?

5
nGregory OculusMortem

Мы так и поступаем! Спасибо!

-6
OculusMortem nGregory

То есть, у вас нет понимания, что актерская игра, декорации и техническое исполнение не достигают уровня необходимой аутентичности с персонажами из Nier Automata, и они выглядят абсолютно неуместно в рамках произведения подобного плана?

6
nGregory OculusMortem

есть конечно, не тянет - конечно - но для тех, кто никогда не делал это - это бесподобно, вопрос в том, что это мотивация для зрителей, а явно не идеальный фильм

-3
OculusMortem nGregory

Мотивация в чем? В съемке любительского кино категории Б? Обратите внимание на любительское творчество какой нибудь Bande de film.

0