Премьера первой серии "Проект Ренессанс"

Первая часть сериала Проект Ренессанс по мотивам известных игр Nier Automata и Cyberpunk 2077. Мы любители игр и кино за 3,5 года создали оригинальный сценарий и сняли кино. Спасибо за мнения!
- 2 Марта 2024 года с 14:00 до 17:30 - после просмотра фильма встреча с создателями и заинтересованными в кино людьми, обсуждение и общение
- Место Испания, Валенсия, Театр Artea Valencia
- Адрес Calle Olimpia Arozena Torres 45 Valencia
- Жанр фантастика
- Вход с 16 лет или с родителями
Сюжет фильма следует за ученым, его невестой и андроидом из будущего, которые исследуют свое прошлое и настоящее, вовлекаясь в опасные приключения и борьбу за судьбу человечества.
Господи
Меня так называет только жена)))
🤡
Ваша жена это иллюзия..
20 лет женат)
Они с таким убогим постером (неужели так сложно было найти нормального дизайнера) и рожами хотят кого то заманить.
Никого не хотим заманить) Вы в России, мы в Испании, спасибо за поддержку!
При чём тут Россия,речь же вообще не об этом.
Я про заманить на премьеру, маловероятно, что кто-то рванет поехать на наше кино из России в Испанию, но если у него получится - будем рады)
Нормальный дизайнер стоит денег - если вы можете помочь будем благодарны)
так у вас же денег не хватит, сами же сказали "денег стоит"
творческая самодеятельность это хорошо, но блин вы адекватно себя то оценивайте
Мы себя адекватно оцениваем, наш первый проект - надо начинать с чего-то. С первого раза выходит только у гениев, мы трудяги, но НЕ гении мысли, спасибо за комментарий!
Театр Юного Зрителя, помню в детстве ходил с папой на постановку 12 попугаев в Кишинёве, походу спектакль в моём детстве покруче был...
Спасибо за ваше мнение! Мы стремимся не к крутизне)
Во первых вы исковеркали всю идею Нир Аутоматы. Вы хотя бы знакомились с этой вселенной (включая репликанта и дракенгард)? "Мир машин и технологий лишь инструмент". Вы из всей этой замечательной вселенной смогли сделать только такой вывод? Вы совсем не поняли произведения и его идеи. Оно намного глубже, чем ваш замысел.
"Моя задача собрать команду для качественного результата". При этом под каждым вторым комментом вы пишите, что качество здесь не главное, что это первый опыт и т.д.
Я уже не говорю о том, что вместо оригинальной и собственной истории вы хотите выехать на образе знаменитого персонажа из игры. Стыд и позор!
это, а тут не пользся пользователей блочить? не хочу видеть подобный контент в ленте по киберпанку..
Будем выкладывать в другом месте, спасибо за мнение!
спасибо, благодарен!
Под прошлым постом из автор прибегал к негативу, сейчас прибегает к нейтрально-позитивной реакции на комментарии, это забавно. Ну и говорит о том, что человек учится на своих ошибках.
спасибо! Стараюсь включать объективность в 37 лет)))
Хреново у тебя выходит. :D
Мне пофиг)))
Вот и правильно, меньше запар - меньше проблем, так как что уже сделано, то сделано и пусть будет. Вообще спокойнее стараюсь относится ко всему и поменьше негатива, лучше настроение поднимать другими способами.
Подумал порно пародия выходит,а нет🤣
ваши влажные желания можно осуществить на другом сайте))) Приятного вам)))
Каким боком тут связан киберпанк 2077?!
чипы и импланты) Катаны с ИИ и тд
Почему нам должна быть интересна новость о творческой самодеятельности группки любителей? У которых не хватило денег даже на нормальные парики? Это же кринж
мы все время создания кринжуем, кринжуйте с нами - это весело)
прно?скажите что это прно хотя даже там костюмы уже лучше)
у кого чего, а вам надо на другой сайт)))
да не мне норм. а вам да на другой сайт кста как с брендом кто кого переварит вы скварей или сквари вас?
Спасибо за ваше мнение! Всем желаем добра, любви и не болеть! Наше творчество любительское и никакого отношения к Оскару не имеет, спасибо, что вы с нами!
В таком случае, может стоит подходить более приземленно к реализации своего творчества, и отталкиваться не от нереализумых в техническом исполнении идей, а от реально возможных и доступных команде декораций, технологий и реквизита, а также подходить к вопросу реализации более аутентично?
Мы так и поступаем! Спасибо!
То есть, у вас нет понимания, что актерская игра, декорации и техническое исполнение не достигают уровня необходимой аутентичности с персонажами из Nier Automata, и они выглядят абсолютно неуместно в рамках произведения подобного плана?
есть конечно, не тянет - конечно - но для тех, кто никогда не делал это - это бесподобно, вопрос в том, что это мотивация для зрителей, а явно не идеальный фильм
Мотивация в чем? В съемке любительского кино категории Б? Обратите внимание на любительское творчество какой нибудь Bande de film.