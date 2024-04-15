Разработчики Cyberpunk 2077 поблагодарили оригинального создателя вселенной за сотрудничество

Мрачный, жестокий и даже местами чересчур депрессивный сюжет игры Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED основан на уникальном мире настольной ролевой игры Cyberpunk 2020 Майка Пондсмита. На днях знаменитый дизайнер настольных игр отметил свое 69-летие, в связи с чем получил отдельное поздравление от команды CD Projekt RED. Польские разработчики поблагодарили Пондсмита за создание продуманной киберпанк-вселенной и помощь в разработке Cyberpunk 2077.
Майк Пондсмит совместно с сценаристами из CD Projekt RED работал над наполнением мира Cyberpunk 2077. Также он активно консультировал разработчиков для интерпретации некоторых важных событий из оригинального мира.
Ваша страсть, креативность и дальновидное построение мира вдохновили нас всех. Желаем еще многих лет совместного формирования будущего Киберпанка!
— написали на официальных страницах представители CD Projekt RED.
Руководитель студии Адам Бадовски также отметил высокий вклад Пондсмита в игровую вселенную Cyberpunk 2077. По словам разработчика, он помог команде развить воображение и показать крутой сеттинг киберпанка.
Ну, мужик сделал неплохую вселенную, но мне лично не очень нравится видение Подсмита, мне больше по душе видение Мэри ДеМарл и Жан-Франсуа Дюга с их Deus Ex. По мне, это что не есть, самый настоящий киберпанк, менее футуристичный, приближённый к реальности. Да и как по мне, Deus Ex поднимает больше каких-то проблем в плане социологии, над которыми каждый раз задумываешься, а нужно ли такое будущее? Тогда как в КБ2077 все довольно плоско сделано. Нет ощущения какой-то драмы самого мира и последствий.
После выхода игры и скандала о нем не было не слуху не духу в СМИ. А как хвалил игру до ее выхода вместе с Киано, который, как оказалось, даже не играл в неё.