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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.8 17 256 оценок

Разработчики Cyberpunk 2077 показали несколько скриншотов грядущего обновления 2.1

monk70
Новости

Сегодня CD Projekt RED рассказала подробности грядущего крупного обновления 2.1 для Cyberpunk 2077. Компания представила несколько скриншотов того, что появится, в частности новый автомобиль Porsche 911 Cabriolet в цветах группы Джонни Сильверхенда и систему метро.

Патч Cyberpunk 2077 2.1 добавит «полнофункциональную общегородскую систему метро NCART», заявили в CD Projekt, предоставив игрокам «более спокойный способ передвижения по самому опасному мегаполису темного будущего». Как только эта опция будет разблокирована, станции NCART дадут вам возможность либо быстро добраться до пункта назначения, либо просто прокатиться по одной из пяти линий метро Найт-Сити.

Cyberpunk 2077 также получит несколько новых транспортных средств, в том числе кабриолетную версию настоящего Porsche 911. Обновление также позволит игрокам воспроизводить автомобильные гонки, а гонки на мотоциклах добавят игрокам возможность бросать ножи.

Патч Cyberpunk 2077 2.1 выйдет 5 декабря и будет бесплатным для всех игроков.

19
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Stalker608

не пойму теперь зачем дальше игру бросать, когда можно так же еще пару ДЛС к ней запилить таким же макаром.

10
Danny Lamb

Может так и будет. Мегапатчи раз в 2-3 квартала, для поддержания интереса аудитории -- почему бы и да?!

2
saa0891
Патч Cyberpunk 2077 2.1 добавит «полнофункциональную общегородскую систему метро NCART»

Спустя два года всё таки осилили.

7
Pimba

Кибер вышел в декабре 2020

3
wianewa Pimba

Походу киберпанк выходит 5 декабря 2023 года.))

6
Tinna wianewa

патч первого дня будет?)))

0
Artery Kaulitz

Вот теперь, кто ждал тот самый Cyberpunk 2077, 5-го декабря пересмотрите E3 2018 и садитесь играть в игру

5
Serpentrage

Я лично ждал опциональный вид от 3го лица. Так что видимо не судьба поиграть в это как хотел.

-4
ArtemOZR Serpentrage

геймплей игры на 3 лицо вообще никак не расчитан

7
saa0891 Serpentrage

Помнится давно выходил мод где можно было включать вид от третьего лица наверняка его уже допилили до кондиции.

Хотя я вообще не понимаю почему разрабы не сделали возможность выбирать вид от третьего лица,во первых это очень удобно при драках и при стелсе,а во вторых они по сути проделали кучу работы просто впустую,потому что весь шмот,катомизацию и т.д. ты видишь только в инвентаре,машине и фоторежиме.

1
caliskan saa0891

Не допилили. Вообще неиграбельный. Только для скринов подходит

2
Serpentrage saa0891

Именно так, весь шмот, стелс, атмосфера и ролеплей идет нафиг сразу в этой игре с видом от 1го лица. Почему-то Смотри собака все части смогли, гта 5 смогло в оба вида, а в кп77 начинаются прохладные сказки что что-то там не расчитано, хотя изначально насколько я помню планы на оба вида - были.

1
VELENA-RU

Как похорошел Найт Сити при Майерс :DDD

4
SubaruBrzDream

Ух,Порш хорош 🚀

1
QuadrupedalAfriel

И что???

0
Аристов--Черный

Порше как после набега хипстеров-стритрейсеров:)))) Зачем над классикой издеваться?

Я был бы рад, если бы ещё что-то "винтажное" в игре появилось. Небольшая миссия от фиксера по устранению контрабандиста привела бы Ви к контейнеру в котором... Предлагайте варианты:)

0
AndruhaGruz

Наконец то дождались. Лучше поздно чем некогда. Если бы не отказались от Русской озвучки в Фантом либерти то уважение бы осталось прежнем а так..., респект конечно что идут до конца но.

-1
real19911

с оригинальной озвучкой лучше, русская озвучка не очень, только для тех кто не может читать бегло и что то понимать на экране при этом нажимать клавиши, мои соболезнования)

-4
Дима Константинов real19911

Ты претенциозный эстет. Оригинал такой же местами проседающий в качестве. Знал бы английский по настоящему, не писал бы такую дичь.

1
Кей Овальд

То есть они и после второго релиза продолжают допиливать игру? Уймитесь уже и дайте поиграть в гарантированно законченный продукт.

-3