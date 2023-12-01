Разработчики Cyberpunk 2077 показали несколько скриншотов грядущего обновления 2.1

Сегодня CD Projekt RED рассказала подробности грядущего крупного обновления 2.1 для Cyberpunk 2077. Компания представила несколько скриншотов того, что появится, в частности новый автомобиль Porsche 911 Cabriolet в цветах группы Джонни Сильверхенда и систему метро.
Патч Cyberpunk 2077 2.1 добавит «полнофункциональную общегородскую систему метро NCART», заявили в CD Projekt, предоставив игрокам «более спокойный способ передвижения по самому опасному мегаполису темного будущего». Как только эта опция будет разблокирована, станции NCART дадут вам возможность либо быстро добраться до пункта назначения, либо просто прокатиться по одной из пяти линий метро Найт-Сити.
Cyberpunk 2077 также получит несколько новых транспортных средств, в том числе кабриолетную версию настоящего Porsche 911. Обновление также позволит игрокам воспроизводить автомобильные гонки, а гонки на мотоциклах добавят игрокам возможность бросать ножи.
Патч Cyberpunk 2077 2.1 выйдет 5 декабря и будет бесплатным для всех игроков.
не пойму теперь зачем дальше игру бросать, когда можно так же еще пару ДЛС к ней запилить таким же макаром.
Может так и будет. Мегапатчи раз в 2-3 квартала, для поддержания интереса аудитории -- почему бы и да?!
Спустя два года всё таки осилили.
Кибер вышел в декабре 2020
Походу киберпанк выходит 5 декабря 2023 года.))
патч первого дня будет?)))
Вот теперь, кто ждал тот самый Cyberpunk 2077, 5-го декабря пересмотрите E3 2018 и садитесь играть в игру
Я лично ждал опциональный вид от 3го лица. Так что видимо не судьба поиграть в это как хотел.
геймплей игры на 3 лицо вообще никак не расчитан
Помнится давно выходил мод где можно было включать вид от третьего лица наверняка его уже допилили до кондиции.
Хотя я вообще не понимаю почему разрабы не сделали возможность выбирать вид от третьего лица,во первых это очень удобно при драках и при стелсе,а во вторых они по сути проделали кучу работы просто впустую,потому что весь шмот,катомизацию и т.д. ты видишь только в инвентаре,машине и фоторежиме.
Не допилили. Вообще неиграбельный. Только для скринов подходит
Именно так, весь шмот, стелс, атмосфера и ролеплей идет нафиг сразу в этой игре с видом от 1го лица. Почему-то Смотри собака все части смогли, гта 5 смогло в оба вида, а в кп77 начинаются прохладные сказки что что-то там не расчитано, хотя изначально насколько я помню планы на оба вида - были.
Как похорошел Найт Сити при Майерс :DDD
Ух,Порш хорош 🚀
И что???
Порше как после набега хипстеров-стритрейсеров:)))) Зачем над классикой издеваться?
Я был бы рад, если бы ещё что-то "винтажное" в игре появилось. Небольшая миссия от фиксера по устранению контрабандиста привела бы Ви к контейнеру в котором... Предлагайте варианты:)
Наконец то дождались. Лучше поздно чем некогда. Если бы не отказались от Русской озвучки в Фантом либерти то уважение бы осталось прежнем а так..., респект конечно что идут до конца но.
с оригинальной озвучкой лучше, русская озвучка не очень, только для тех кто не может читать бегло и что то понимать на экране при этом нажимать клавиши, мои соболезнования)
Ты претенциозный эстет. Оригинал такой же местами проседающий в качестве. Знал бы английский по настоящему, не писал бы такую дичь.
То есть они и после второго релиза продолжают допиливать игру? Уймитесь уже и дайте поиграть в гарантированно законченный продукт.