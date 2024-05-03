ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.9 22 686 оценок

Русский дубляж Cyberpunk: Phantom Liberty от команды Chpok Street

Ви Альварес

Команда "Chpok Street" — «единственная в своём роде», взявшая на себя озвучание на русском языке с живыми актёрами по найму и людьми, которые хоть как-то связаны с этой сферой.

Состав команды и взгляды на то, какой должна быть озвучка, несколько раз менялись — от фанатской озвучки с подписчиками и людьми без опыта, до приближённой к полупрофессиональному дубляжу с новыми стандартами качества и реальными актёрами с образованием или опытом.

Приблизительная дата релиза (лето 2024).

Озвучка пишется, и пока она в разработке, мы можем порадовать вас только трейлерами и тизерами с нашей озвучкой на нашем YouTube канале или расширенным контентом на канале boosty.

Помните, мы не официалы и за плечами у нас нет проектов. Весь проект финансируется лично из моего кармана, и финальная версия озвучки будет доступна бесплатно.

Источник  
26
45
Комментарии: 45
Ваш комментарий
ALEX-220

Все же лучше когда озвучивает человек, а не нейронка, более живо

2
Flint7707

я прошел полностью еще без озвучки, теперь жду все исправления и дополнения и пройду снова

2
Alex Row

хз, мне понравилось- определенно лучше, чем безэмоционалная нейронка

1
Natemily

Всяко лучше нейроозвучек (где то ударение не там, то текст не влазит в тайминг по произношению) и голоса, вроде, неплохие и звук чистый. Буду ждать.

1
Hartelose

Достойно. И лучше прошлой нейронки.

1
Mxmodx

Ребят, а группа ВК у вас есть?

0
6363

Звучит вполне неплохо.

0
serg pc

Бл где вы раньше были ? уже прошел больше половины с нейроозвучкой, лучше бы подождал если бы знал.

0
ALEX-220

Перепройди)

1
serg pc ALEX-220

Уже удалил сохранение что бы легче было смириться😁

2
ckott4 serg pc

а сохранения потом бах и из стим клауда подтянулись, ахах )

0
Cyberpadla 3077 serg pc

Я тоже ещё не проходил это длс)) ждём вместе

0
Пользователь ВКонтакте serg pc

Я тоже ещё не проходил это длс)) ждём вместе // 🧞[id741416656|Cyberpadla 3077] // Пользователь Сайта

0
Пользователь ВКонтакте

Всяко лучше нейроозвучек (где то ударение не там, то текст не влазит в тайминг по произношению) и голоса, вроде, неплохие и звук чистый. Буду ждать. // 🧛‍♀️[id741416656|Natemily] // Пользователь Сайта

0
Playground C0rrupt WH0RE

Бомбезная новость! ))))

0
caliskan

Приблизительная дата лето 2024 😂повеселили. Лето так то через месяц начинается

0
DОC

Да прибудет с Вами Сила.

0
Случайный Игрок

После озвучки, прогонят через нейронку и будут оригинальные голоса с эмоциями

0
Garris1304

хуже уже не будет, сорян, но мне не нравится. Помоему лучше чем у редпакса нету

-1
Ви Альварес

Ничего страшного, каждому своё.

Мы всего лишь альтернатива.

5
GraF68ru

Ну звучит вполне годно, главное, чтобы бжижеки не налетели в потуге забанить проект.

-1
serg pc

Поверь им Плевать.

-1
ALEX-220

А где сказано что Русский язык запрещен в игре? Просто они не хотели браться за DLC с Русскими актерами не было у них желания сотрудничать, а то что кто-то взялся озвучить, что тут такого, это же не рокстар, где официально запрещено.

0
GraF68ru serg pc

gamesvoice они запретили делать озвучку, так что не плевать.

0
GraF68ru ALEX-220

выше отписался, что они запрещали озвучку.

-1
serg pc GraF68ru

А что они сделают? В суд подадут? 😁

-1
bysaturn

Фигня какая-то в целом

-1
GullibleCelia

Но голоса не такие, как в оригинальной игре.. Будет тяжело привыкнуть к смене голоса... По логике надо всю игру полностью переозвучивать вместе с допом

-1
Пользователь ВКонтакте

Но голоса не такие, как в оригинальной игре.. Будет тяжело привыкнуть к смене голоса... По логике надо всю игру полностью переозвучивать вместе с допом // 👨‍🎓[id741416656|GullibleCelia] // Пользователь Сайта

-1
Igor Udilov

Ждем когда поляки начнут вам угрожать судами. В противном случае игру уже бы давно бы начали озвучивать оригинальные актеры.

-2
Armen 88

Не спасибо,я лучше с нейродубляжом поиграю,но со старыми голосами.

-2
Пользователь ВКонтакте

Ничего страшного, каждому своё.
Мы всего лишь альтернатива. // 💂[id741416656|Ви Альварес] // Пользователь Сайта

-4
Mokou

>Пёсий город

Ну зачем уж так озвучать.. Тогда уже "ГТА Город порока" давайте называть и всё такое.

-6
Ви Альварес

На Чистовой будет Дог Таун, а пёсий город это то, зачем я не уследил когда спешили сделать трейлер

так что не волнуйтесь!

10
MgZ

в ориг сабах так и называется

0
Mokou MgZ

Ну от этого моё мнение не изменится. Названия переводить не нужно.

-1
GoliafJx Mokou

Это где-то прописано?

0
Пользователь ВКонтакте Mokou

Это где-то прописано? // 🧞[id741416656|GoliafJx] // Пользователь Сайта

0
theatre off tragedy

как же они заебали, каждый мутит отдельно свой дубляж

какая это уже версия 5я или 6я

а нам потом сидеть сравнивать, разбираться какой лучше

что не могут между собой связаться, объединиться и вместе хорошо сделать?

-6
GoliafJx

Наивный. Каждый подобный проект это строчка в портфолио. А чем больше портфолио, тем больше заказов, а значит и денег.

0