Русский дубляж Cyberpunk: Phantom Liberty от команды Chpok Street

Команда "Chpok Street" — «единственная в своём роде», взявшая на себя озвучание на русском языке с живыми актёрами по найму и людьми, которые хоть как-то связаны с этой сферой.
Состав команды и взгляды на то, какой должна быть озвучка, несколько раз менялись — от фанатской озвучки с подписчиками и людьми без опыта, до приближённой к полупрофессиональному дубляжу с новыми стандартами качества и реальными актёрами с образованием или опытом.
Приблизительная дата релиза (лето 2024).
Озвучка пишется, и пока она в разработке, мы можем порадовать вас только трейлерами и тизерами с нашей озвучкой на нашем YouTube канале или расширенным контентом на канале boosty.
Помните, мы не официалы и за плечами у нас нет проектов. Весь проект финансируется лично из моего кармана, и финальная версия озвучки будет доступна бесплатно.
Все же лучше когда озвучивает человек, а не нейронка, более живо
я прошел полностью еще без озвучки, теперь жду все исправления и дополнения и пройду снова
хз, мне понравилось- определенно лучше, чем безэмоционалная нейронка
Всяко лучше нейроозвучек (где то ударение не там, то текст не влазит в тайминг по произношению) и голоса, вроде, неплохие и звук чистый. Буду ждать.
Достойно. И лучше прошлой нейронки.
Ребят, а группа ВК у вас есть?
Звучит вполне неплохо.
Бл где вы раньше были ? уже прошел больше половины с нейроозвучкой, лучше бы подождал если бы знал.
Перепройди)
Уже удалил сохранение что бы легче было смириться😁
а сохранения потом бах и из стим клауда подтянулись, ахах )
Я тоже ещё не проходил это длс)) ждём вместе
Я тоже ещё не проходил это длс)) ждём вместе // 🧞[id741416656|Cyberpadla 3077] // Пользователь Сайта
Всяко лучше нейроозвучек (где то ударение не там, то текст не влазит в тайминг по произношению) и голоса, вроде, неплохие и звук чистый. Буду ждать. // 🧛♀️[id741416656|Natemily] // Пользователь Сайта
Бомбезная новость! ))))
Приблизительная дата лето 2024 😂повеселили. Лето так то через месяц начинается
Да прибудет с Вами Сила.
После озвучки, прогонят через нейронку и будут оригинальные голоса с эмоциями
хуже уже не будет, сорян, но мне не нравится. Помоему лучше чем у редпакса нету
Ничего страшного, каждому своё.
Мы всего лишь альтернатива.
Ну звучит вполне годно, главное, чтобы бжижеки не налетели в потуге забанить проект.
Поверь им Плевать.
А где сказано что Русский язык запрещен в игре? Просто они не хотели браться за DLC с Русскими актерами не было у них желания сотрудничать, а то что кто-то взялся озвучить, что тут такого, это же не рокстар, где официально запрещено.
gamesvoice они запретили делать озвучку, так что не плевать.
выше отписался, что они запрещали озвучку.
А что они сделают? В суд подадут? 😁
Фигня какая-то в целом
Но голоса не такие, как в оригинальной игре.. Будет тяжело привыкнуть к смене голоса... По логике надо всю игру полностью переозвучивать вместе с допом
Но голоса не такие, как в оригинальной игре.. Будет тяжело привыкнуть к смене голоса... По логике надо всю игру полностью переозвучивать вместе с допом // 👨🎓[id741416656|GullibleCelia] // Пользователь Сайта
Ждем когда поляки начнут вам угрожать судами. В противном случае игру уже бы давно бы начали озвучивать оригинальные актеры.
Не спасибо,я лучше с нейродубляжом поиграю,но со старыми голосами.
Ничего страшного, каждому своё.
Мы всего лишь альтернатива. // 💂[id741416656|Ви Альварес] // Пользователь Сайта
>Пёсий город
Ну зачем уж так озвучать.. Тогда уже "ГТА Город порока" давайте называть и всё такое.
На Чистовой будет Дог Таун, а пёсий город это то, зачем я не уследил когда спешили сделать трейлер
так что не волнуйтесь!
в ориг сабах так и называется
Ну от этого моё мнение не изменится. Названия переводить не нужно.
Это где-то прописано?
Это где-то прописано? // 🧞[id741416656|GoliafJx] // Пользователь Сайта
как же они заебали, каждый мутит отдельно свой дубляж
какая это уже версия 5я или 6я
а нам потом сидеть сравнивать, разбираться какой лучше
что не могут между собой связаться, объединиться и вместе хорошо сделать?
Наивный. Каждый подобный проект это строчка в портфолио. А чем больше портфолио, тем больше заказов, а значит и денег.