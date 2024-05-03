Русский дубляж Cyberpunk: Phantom Liberty от команды Chpok Street

Команда "Chpok Street" — «единственная в своём роде», взявшая на себя озвучание на русском языке с живыми актёрами по найму и людьми, которые хоть как-то связаны с этой сферой.

Состав команды и взгляды на то, какой должна быть озвучка, несколько раз менялись — от фанатской озвучки с подписчиками и людьми без опыта, до приближённой к полупрофессиональному дубляжу с новыми стандартами качества и реальными актёрами с образованием или опытом.

Приблизительная дата релиза (лето 2024).

Озвучка пишется, и пока она в разработке, мы можем порадовать вас только трейлерами и тизерами с нашей озвучкой на нашем YouTube канале или расширенным контентом на канале boosty.

Помните, мы не официалы и за плечами у нас нет проектов. Весь проект финансируется лично из моего кармана, и финальная версия озвучки будет доступна бесплатно.