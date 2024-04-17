Стартовали предзаказы настольной игры по мотивам Cyberpunk: Edgerunners

Компания CD Projekt RED совместно с партнерами из Monster Fight Club объявила о старте предзаказов на новую настольную игру, основанную на мрачной вселенной Cyberpunk 2077 и событиях в популярном аниме "Киберпанк: Бегущие по краю" (Cyberpunk: Edgerunners). Настолька получила название Cyberpunk Edgerunners: Combat Zone и она доступна для предварительной покупки сразу в двух изданиях.

Настольная игра Cyberpunk Edgerunners: Combat Zone обещает оставить позади традиционные линейки и рулетку, представляя новую систему движения и дальности на основе «Ограничителя», в которой атаки и движения ваших персонажей зависят от качества их действий. Игрокам будет важно с умом подбирать стратегию и делать ходы: у зеленых, желтых и красных действий разные шансы на успех.

В комплект с игрой входят игровое поле размером 22 x 30 дюймов, трехмерные руины Найт-Сити, игральные кости, жетоны, книги правил и акриловые подставки с модельками персонажей. В игре вас ждут две отдельные фракции с уникальными героями и умениями. Для предзаказа доступно как стандартное издание, так и коллекционное.

В стандартное издание входит:

Книга правил

Книга сценариев Edgerunners

24 полноцветных акриловых подставки StandUpz

Складная игровая доска 22x30 дюймов

Руины Найт-Сити 3D модель

Карты персонажей Арасаки и "Бегущих по краю"

Универсальные колоды программ, снаряжения и добычи

[RE]Жетоны действий, кубики и ограничители

The Moment Art Print - бонус за предзаказ

Миниатюры The Moment Collector - бонус за предзаказ

В коллекционное издание входит:

9 миниатюр "Бегущих по краю", в том числе: Люси, Ребекка, Фалько, Киви, Мэн, Дорио, Пилар, а также взрослая и подростковая версии Дэвида.

15 миниатюр Арасаки, в том числе: Адам Смэшер, Танака, Джимми Куросаки, Пойнтмен, оперативник тяжелой поддержки, костюм тяжелого штурмового реагирования, специалист по тактическому реагированию, руководитель группы, технический специалист и шесть офицеров службы безопасности.

Колоды фракционного снаряжения, целей и программ

The Moment StandUpz Standee - бонус за предзаказ

Эксклюзивная коллекционная коробка Адама Смэшера - бонус за предзаказ

Обычное издание Cyberpunk Edgerunners: Combat Zone обойдется вам всего в 100 долларов, а вот за коллекционное придется отдать уже 250 долларов.