на главную
об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.9 22 416 оценок

Стартовали предзаказы настольной игры по мотивам Cyberpunk: Edgerunners

Gutsz
Новости

Компания CD Projekt RED совместно с партнерами из Monster Fight Club объявила о старте предзаказов на новую настольную игру, основанную на мрачной вселенной Cyberpunk 2077 и событиях в популярном аниме "Киберпанк: Бегущие по краю" (Cyberpunk: Edgerunners). Настолька получила название Cyberpunk Edgerunners: Combat Zone и она доступна для предварительной покупки сразу в двух изданиях.

Настольная игра Cyberpunk Edgerunners: Combat Zone обещает оставить позади традиционные линейки и рулетку, представляя новую систему движения и дальности на основе «Ограничителя», в которой атаки и движения ваших персонажей зависят от качества их действий. Игрокам будет важно с умом подбирать стратегию и делать ходы: у зеленых, желтых и красных действий разные шансы на успех.

В комплект с игрой входят игровое поле размером 22 x 30 дюймов, трехмерные руины Найт-Сити, игральные кости, жетоны, книги правил и акриловые подставки с модельками персонажей. В игре вас ждут две отдельные фракции с уникальными героями и умениями. Для предзаказа доступно как стандартное издание, так и коллекционное.

В стандартное издание входит:

  • Книга правил
  • Книга сценариев Edgerunners
  • 24 полноцветных акриловых подставки StandUpz
  • Складная игровая доска 22x30 дюймов
  • Руины Найт-Сити 3D модель
  • Карты персонажей Арасаки и "Бегущих по краю"
  • Универсальные колоды программ, снаряжения и добычи
  • [RE]Жетоны действий, кубики и ограничители
  • The Moment Art Print - бонус за предзаказ
  • Миниатюры The Moment Collector - бонус за предзаказ

В коллекционное издание входит:

  • 9 миниатюр "Бегущих по краю", в том числе: Люси, Ребекка, Фалько, Киви, Мэн, Дорио, Пилар, а также взрослая и подростковая версии Дэвида.
  • 15 миниатюр Арасаки, в том числе: Адам Смэшер, Танака, Джимми Куросаки, Пойнтмен, оперативник тяжелой поддержки, костюм тяжелого штурмового реагирования, специалист по тактическому реагированию, руководитель группы, технический специалист и шесть офицеров службы безопасности.
  • Колоды фракционного снаряжения, целей и программ
  • The Moment StandUpz Standee - бонус за предзаказ
  • Эксклюзивная коллекционная коробка Адама Смэшера - бонус за предзаказ

Обычное издание Cyberpunk Edgerunners: Combat Zone обойдется вам всего в 100 долларов, а вот за коллекционное придется отдать уже 250 долларов.

-1
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий