В CDPR раскрыли, какой квест в Cyberpunk 2077 шокировал самих разработчиков

В CD Prokjekt RED поделились в интервью деталями разработки одного из самых скандальных квестов в Cyberpunk 2077. Речь идет о задании «Уличное правосудие». Некоторые сцены в нем оказались настолько «жесткими», что шокировали даже людей, которые над ними работали.

старший дизайнер квестов Филипп Вебер: Даже внутри студии были люди, у которых возникли проблемы с этим заданием в Cyberpunk. [...] В нем действительно поднимается интересный вопрос, который мы хотели исследовать.

Напомним, в этом квесте Ви встречает Джошуа Стивенсона. В прошлом он убийца, приговоренный к смертной казни, а в настоящем — религиозный фанатик, раскаивающийся в содеянном. Все подробности концовки, во избежание спойлеров, раскрывать не будем, но финальная сцена вызвала внутри CD Projekt RED бурную реакцию. В студии считают: это признак того, что квест удался.

старший дизайнер квестов Филипп Вебер: Я бы сказал, что если таких обсуждений никогда не возникает, вы, вероятно, не создаете искусство. Если никогда не встает вопрос: «А может, нам стоит быть смелее и копнуть глубже? Может, это заденет кого-то. Готовы ли мы на это?» Такие разговоры мы продолжаем вести до сих пор. Но я считаю, что они необходимы.

Схожим квестом, где поднимаются тревожащие, но важные темы, Филипп Вебер назвал ветку Кровавого Барона в «Ведьмаке 3: Дикая Охота». Подобные задания в студии считают одними из лучших в своих играх.