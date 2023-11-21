Вышла русская ИИ-озвучка Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Команда энтузиастов MD Says представила русскую ИИ-озвучку для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — ту самую, за которую поляки CD Projekt RED активно бомбила страйками все, до чего могла дотянуться.
Это не финальная версия перевода и пока озвучено только:
- Основные квесты
- Сайд квесты
- Мир (плейсхолдер, будет допиливаться)
Скачать его можно бесплатно с нашего сайта.
Блин ну лучше же чем на субтитры пялиться.
согласен, сейчас понабегут и начнут говорить что лучше оригинал слушать, голоса супер и всё такое. А ещё жду комментов о том что в 2023 английский должен знать каждый
лучше оригинал слушать, голоса супер и всё такое. а не знать английский в 2023 ето зашквар.
Лучше слушать профессиональную озвучку.
В 2023 году, не знать английский язык вполне нормально. А ты молодец если знаешь его, респект и уважуха.
Насколько хорошо знают английский твои родители, бабушка, дедушка?
Сомневаюсь что хорошо или вообще знают, ты им скажешь что это зашквар?
Красавцы, по губам провели этим обиженкам и русофобам
Ого! Кто-нибудь знает об этом, кроме вас? Так каждый, кто бесплатно что-то качает, может такую глупость сказать?
я знаю, даже видел в бинокль панику у поляков, там все бегают, горит чего-то и вся страна погружается в хаос
Охладите ваше трахание, это всё потрачено, мать твю...
Углепластик, я оцениваю ее пользу.
Это "Бьять" в начале просто великолепно, проржался.
Хорошие новости.
С интонациями все пока плохо, звучат как роботы, а не как актеры дубляжа как в основной игре
Так просто представь что у всех них голосовые импланты, и тогда вообще +100 к погружению! :)
Ссылка не работает и в прошлых роликах качество было повыше (в плане интонации), чем тут.
Тут через нейросеть прогонялся английский дубляж, который уже озвучивался на русский
Я бы сказал намного выше. Тут больше похоже на ранние версии озвучки от яндекс 🤣🤣🤣
Это другая команда, та где было качественно после письма от поляков пошла по другому пути и их озвучка задержится чтобы не попасть под раздачу и от законодательства РФ на актёров русской озвучки и авторских прав на английские голоса
Грузины озвучивали? Чисто поржать.
а женский главный герой озвучен?
Да но плоховато еще будет дорабатываться
Ну акцент уберут и, думаю, будет вполне себе)
отлично. в выходные начну своё первое знакомство с CP2077
Ого, крутяк. И голоса те же что и в оригинале, ништяк. Интонация немного роботическая, у Сойки наиболее сильнее слышится. Не знаю с чем это связано, но это так.
Еще немного допилить и идеально. Молодцы ребята кто этим занимался и занимается.
А вообще теперь можно так же все другие игры озвучить, поправить интонацию и все, прощай GameVoice и другие студии. Во много быстрее получается и дешевле. Вдобавок если озвучки руками еще довести до конца, тогда вообще красота.
Ещё работать и работать, лучше с субтитрами играть пока, а то с такой интонацией будет каждый диалог как цирк.)
Это же как нужно себя не уважать, чтобы голоса актеров променять на "ии- озвучку". Я понимаю тех, кто совершенно не знаком с английским языком- но та же авторская озвучка было бы более к месту, чем сие творение.
Протестировал эту озвучку..ну могу сказать..очень сыро.
Озвучка достойна эпохи пиратских озвучек от фаргус на playstation 1. Иногда впечатление что текст прогнали через промт, а иногда там говорят на внеземном языке)) у многих персов ярко выраженный восточный акцент через "эээ" и "ыы"
На данный момент самая качественная озвучка от Сектантов 2.1
Однако если хотите поржать скачайте ради прикола эту)
Было бы из-за чего страйкать.
Браво! Это мы оценим по достоинству.
Пробовал оригинал аглицкий... От голова ВИ хочется откашляться... Лучше нейродубляж.
накати на fem v ai Скарлетт Йоханссон, нормально звучит. На нексусе есть мод
я за male. смысл гонять фемкой если нет нормального вида от 3го лица?))) но за наводку СП!
мне сначало тоже голос ви в русс лучше показался, но поиграв немного на анг , это на много круче
Да лучше с английской играть, в длц я ничего не потерял. Дубляж вообще не очень в этой игре.