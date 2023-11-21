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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.7 16 901 оценка

Вышла русская ИИ-озвучка Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

butcher69
Новости

Команда энтузиастов MD Says представила русскую ИИ-озвучку для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — ту самую, за которую поляки CD Projekt RED активно бомбила страйками все, до чего могла дотянуться.

Это не финальная версия перевода и пока озвучено только:

  • Основные квесты
  • Сайд квесты
  • Мир (плейсхолдер, будет допиливаться)

Скачать его можно бесплатно с нашего сайта.

28
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
HITMAN 5

Блин ну лучше же чем на субтитры пялиться.

14
KANSERVATOR

согласен, сейчас понабегут и начнут говорить что лучше оригинал слушать, голоса супер и всё такое. А ещё жду комментов о том что в 2023 английский должен знать каждый

13
hom1e KANSERVATOR

лучше оригинал слушать, голоса супер и всё такое. а не знать английский в 2023 ето зашквар.

-2
TAPAKAH222 KANSERVATOR

Лучше слушать профессиональную озвучку.

3
Stepan Bratuhin hom1e

В 2023 году, не знать английский язык вполне нормально. А ты молодец если знаешь его, респект и уважуха.

0
Smalko hom1e

Насколько хорошо знают английский твои родители, бабушка, дедушка?

Сомневаюсь что хорошо или вообще знают, ты им скажешь что это зашквар?

-2
Kamishini1993

Красавцы, по губам провели этим обиженкам и русофобам

7
TAPAKAH222

Ого! Кто-нибудь знает об этом, кроме вас? Так каждый, кто бесплатно что-то качает, может такую глупость сказать?

-2
IndecisiveBeast TAPAKAH222

я знаю, даже видел в бинокль панику у поляков, там все бегают, горит чего-то и вся страна погружается в хаос

0
TIMetal

Охладите ваше трахание, это всё потрачено, мать твю...

5
Выxyxoль

Углепластик, я оцениваю ее пользу.

0
romylq

Это "Бьять" в начале просто великолепно, проржался.

4
Кей Овальд

Хорошие новости.

1
Madiark

С интонациями все пока плохо, звучат как роботы, а не как актеры дубляжа как в основной игре

1
NochnoiGid

Так просто представь что у всех них голосовые импланты, и тогда вообще +100 к погружению! :)

0
Igor Udilov

Ссылка не работает и в прошлых роликах качество было повыше (в плане интонации), чем тут.

0
luVol

Тут через нейросеть прогонялся английский дубляж, который уже озвучивался на русский

0
Micron7

Я бы сказал намного выше. Тут больше похоже на ранние версии озвучки от яндекс 🤣🤣🤣

2
moonfaer

Это другая команда, та где было качественно после письма от поляков пошла по другому пути и их озвучка задержится чтобы не попасть под раздачу и от законодательства РФ на актёров русской озвучки и авторских прав на английские голоса

0
DemandingRufus

Грузины озвучивали? Чисто поржать.

0
GlamDodgeX

а женский главный герой озвучен?

0
Hulk_Hogan000777

Да но плоховато еще будет дорабатываться

0
Сергей Понащенко

Ну акцент уберут и, думаю, будет вполне себе)

0
Дмитрий Дементье

отлично. в выходные начну своё первое знакомство с CP2077

0
Stepan Bratuhin

Ого, крутяк. И голоса те же что и в оригинале, ништяк. Интонация немного роботическая, у Сойки наиболее сильнее слышится. Не знаю с чем это связано, но это так.
Еще немного допилить и идеально. Молодцы ребята кто этим занимался и занимается.
А вообще теперь можно так же все другие игры озвучить, поправить интонацию и все, прощай GameVoice и другие студии. Во много быстрее получается и дешевле. Вдобавок если озвучки руками еще довести до конца, тогда вообще красота.

0
DreamGothic

Ещё работать и работать, лучше с субтитрами играть пока, а то с такой интонацией будет каждый диалог как цирк.)

0
Alex Row

Это же как нужно себя не уважать, чтобы голоса актеров променять на "ии- озвучку". Я понимаю тех, кто совершенно не знаком с английским языком- но та же авторская озвучка было бы более к месту, чем сие творение.

0
Saron350

Протестировал эту озвучку..ну могу сказать..очень сыро.

Озвучка достойна эпохи пиратских озвучек от фаргус на playstation 1. Иногда впечатление что текст прогнали через промт, а иногда там говорят на внеземном языке)) у многих персов ярко выраженный восточный акцент через "эээ" и "ыы"

На данный момент самая качественная озвучка от Сектантов 2.1

Однако если хотите поржать скачайте ради прикола эту)

0
hamsta

Было бы из-за чего страйкать.

-1
Legend_of_the_Hero

Браво! Это мы оценим по достоинству.

-1
Fedmoped

Пробовал оригинал аглицкий... От голова ВИ хочется откашляться... Лучше нейродубляж.

-2
Dead_s_benzopiloy

накати на fem v ai Скарлетт Йоханссон, нормально звучит. На нексусе есть мод

1
Fedmoped Dead_s_benzopiloy

я за male. смысл гонять фемкой если нет нормального вида от 3го лица?))) но за наводку СП!

1
maksfighter

мне сначало тоже голос ви в русс лучше показался, но поиграв немного на анг , это на много круче

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Да лучше с английской играть, в длц я ничего не потерял. Дубляж вообще не очень в этой игре.

-12