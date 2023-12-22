Научно-фантастическая RPG Cygnus Enterprises вышла из раннего доступа

После года обновлений, расширений и доработок гибридная ролевая игра Cygnus Enterprises с управлением базой наконец-то покидает ранний доступ и выходит на PC в Steam в полном объеме, а также получает скидку и волну нового контента.

Релизный патч добавляет новые миссии в динамичную кампанию Cygnus Enterprises и завершает ее грандиозным финалом, а также добавляет множество нового оружия, снаряжения, способностей и прочего. Конечно, эти миссии также означают новые испытания в виде нового окружения, которое нужно преодолеть, и новых мощных врагов и боссов, с которыми предстоит сразиться.

Cygnus Enterprises - это гибридная Action RPG с элементами управления базой, действие которой разворачивается в приграничном мире Митилуса. Игроки сражаются с враждебными инопланетными существами, исследуют экзотические места и собирают ресурсы, чтобы расширить свою базу и открыть новое мощное оружие и броню.

Недавно в игре появилось новаторское обновление ИИ, благодаря которому игроки могут напрямую разговаривать с NPC в игре, используя микрофон, и получать от них ответы практически на любые темы, которые только можно себе представить.

Inworld рассказывает о революционном внедрении своих технологий ИИ в Cygnus Enterprises

Используя мощь искусственного интеллекта Inworld, эта функция стала знаковым шагом вперед в области разговоров NPC в коммерческих играх. Разработчики использовали ее для улучшения ежеминутного игрового процесса различными важными способами, а игроки нашли для нее применение, до которого не додумались даже разработчики!