В сеть попали наработки Dante's Purgatorio, отменённого сиквела Dante's Inferno

Dante's Purgatorio — это продолжение Dante's Inferno, которое так и не увидело свет. Но спустя пятнадцать лет после выхода культовой hack & slash игры от Visceral Games появилось огромное количество материала, позволяющего полностью реконструировать сюжет и особенности игры.

IGN получил несколько ранее неопубликованных документов, концепт-артов, раскадровок и даже 240-страничный сценарий от источников, близких к проекту. Автор сценария — Джошуа Рубин, соавтор Assassin's Creed 2. В нём рассказывается история путешествия Данте по таинственному (и неизбежно коварному) миру Чистилища.

Похоже, в планы Visceral Games входило продолжение серии в том же духе, что и в «Божественной комедии», где крестоносец Данте сначала проходит девять кругов ада, а затем рассказывает о его прибытии в следующий пункт назначения — место, где души искупают свои земные грехи в надежде однажды попасть на небеса.

В этой новой части команда разработчиков хотела использовать подход, аналогичный подходу Uncharted 2, с акцентом на повествование и стремлением создать столь же захватывающие, кинематографичные переходы на экране.

Идея заключалась в том, чтобы начать «Чистилище» Данте со сна главного героя, представляющего Беатриче и их дочь в Эдемском саду, пока змея из чёрного дыма не разрушит иллюзию, и Данте не окажется на берегах Чистилища: Люцифер вернулся благодаря силе своих грехов, и крестоносцу предстоит преодолеть девять террас (по числу смертных грехов), чтобы очиститься.

Visceral Games планировали сосредоточиться на вертикальном движении и исследовании, сделав восхождение на гору Чистилище преимущественно физическим подвигом, состоящим из последовательностей восхождений и открытия новых мощных способностей, которые Данте мог бы использовать против боссов, ожидающих его в конце каждой террасы.

Боевая система сохранила бы то же основное оружие — косу и крест, — но добавила бы новую систему сил. Что касается сюжета, то к Данте присоединились бы Вергилий и святая Лючия, и ему пришлось бы столкнуться с такими противниками, как архангелы Уриил и Гавриил, в версии, полной сомнений и порчи.

Конечная цель кампании состояла в том, чтобы подняться на гору и привести Беатриче на небеса, прежде чем врата будут запечатаны Михаилом, в то время как на заднем плане бушевали ожесточённые битвы между ангелами и демонами.