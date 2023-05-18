Dark and Darker TBA
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Dark and Darker может скоро вернуться в Steam

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Procy_on
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Dark and Darker может скоро вернуться в Steam, о чем свидетельствуют обновления ролевой игры в магазине Valve, наряду с новым плейтестом Dark and Darker.

Dark and Darker была удалена из Steam в марте после обвинений в том, что команда Ironmace взяла и повторно использовала в ролевой игре активы, которые ранее были разработаны в рамках отдельного проекта, курируемого компанией Nexon. В последующем судебном иске Nexon утверждает, что разработчики из Ironmace, ранее работавшие в Nexon, украли активы из игры Nexon под названием "P3" и использовали их для создания Dark and Darker.

Хотя юридические вопросы еще не решены, игра недавно проводила тесты вне Steam, некоторые из которых, как утверждает Ironmace, были сорваны DDoS-атаками. Однако теперь в базе данных Dark and Darker в Steam появилось обновление, намекающее на то, что игра может вскоре вернуться в магазин Valve.

17 мая бэкэнд Dark and Darker Steam получил два обновления. Первое - это обновление центрального листинга игры в магазине Steam. Второе имеет тег под названием "Dark and Darker playtest".

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