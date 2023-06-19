Разработчики опубликовали видео с новыми модулями Goblin Caves

На официальном Yoy-Tube канале Dark and Darker было опубликовано видео с новыми модулями подземелья Goblin Caves. В ролике один из ведущих разработчиков SDF - показывает геймплей на новых просторах подземелья. Представлено несколько новых механик. Стартовая позиция игрока в камере, что бы выбраться из которой необходимо потянуть рычаг. Новая ловушка с языками пламени вырывающимися из земли, которые время от времени потухают.

Работа над игрой продолжается. К сожалению разработчики всё ещё не дают никаких комментариев по новой дате выхода игры в ранний доступ.