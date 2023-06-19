Разработчики опубликовали видео с новыми модулями Goblin Caves

На официальном Yoy-Tube канале Dark and Darker было опубликовано видео с новыми модулями подземелья Goblin Caves. В ролике один из ведущих разработчиков SDF - показывает геймплей на новых просторах подземелья. Представлено несколько новых механик. Стартовая позиция игрока в камере, что бы выбраться из которой необходимо потянуть рычаг. Новая ловушка с языками пламени вырывающимися из земли, которые время от времени потухают.
Работа над игрой продолжается. К сожалению разработчики всё ещё не дают никаких комментариев по новой дате выхода игры в ранний доступ.
Конечно лол. У их судебные тяжбы. Не факт, что вообще выйдет.
«Я хотел бы кратко проинформировать вас о правовой ситуации. Наши юристы в США получили отсрочку на 30 дней, прежде чем мы должны будем ответить на иск Nexon. Это очень распространено в судах США. Я хотел бы поделиться большей информацией о нашей стратегии, но мне придется еще немного помолчать из-за деликатности этого вопроса. Я с нетерпением жду возможности поделиться более подробной информацией в ближайшее время. Как всегда, Hold the Line!»
Ну да, как я и написал, судебные тяжбы. Игра удалена из стима и не факт, что вообще выйдет
Мне кажется, что всё это часть PR компании. Они выступают в роли беззащитной инди студии перед лицом страшной корпорации. Маркетинг дело сложное. Но это всего лишь моё субъективное мнение