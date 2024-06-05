Теперь в Dark and Darker можно поиграть бесплатно

Спустя несколько месяцев после многочисленных споров вокруг Dark and Darker, игра снова стала известна благодаря появлению free-to-play версии.

Как объявили разработчики на официальном сайте, теперь доступна free-to-play версия игры. По словам разработчиков, любой желающий может скачать Dark and Darker и сыграть на любой карте на сложности Normal. Это издание игры имеет некоторые ограничения по сравнению с платной версией, но, тем не менее, позволяет весело провести время и испытать геймплей на прочность, прежде чем принять решение о покупке игры.

Для непосвященных Dark and Darker - это экшен с видом от первого лица, действие которого разворачивается в фэнтезийном мире. Особенность игры заключается в том, что она объединяет в себе геймплей dungeon crawler и шутера с добычей вроде Escape From Tarkov, поскольку цель состоит в том, чтобы сражаться с другими игроками и управляемыми искусственным интеллектом врагами, чтобы добыть как можно больше лута.

Желающие скачать бесплатную версию могут загрузить фирменную программу запуска игры прямо с официального портала после регистрации нового аккаунта. Напомним, что Dark and Darker появится в Epic Games Store в будущем, но пока никакой конкретной информации о появлении игры в магазине создателей Fortnite нет.