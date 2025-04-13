ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dark and Darker 08.08.2023
Экшен, Мультиплеер, Инди, Условно-бесплатная, От первого лица, Фэнтези, Подземелья
6.8 112 оценок

В Dark and Darker появился PvE-режим: стартовал шестой сезон

butcher69 butcher69

Фэнтезийный хардкорный экшен Dark and Darker продолжает развиваться. В рамках шестого сезона в игре появился новый PvE-режим под названием Adventure mode. Это отличная возможность для игроков исследовать опасные подземелья без страха столкнуться с другими пользователями.

Разработчики также добавили новых врагов — среди них Demon Imp, Ghoul, Demon Fly и Hell Maggot. Кроме того, появились новые предметы и модули подземелий.

В течение первых двух недель сезона будет отключён торговый рынок — разработчики объясняют это стремлением усилить значимость нахождения предметов в бою.

2
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Pridymai_nik

Наконец то, а то в пвп новичкам делать нечего

2
borsic

Cтоит пробовать вообще?

Tom[Cat]

Оч уныло

1
Властелин Сосцов

если ты лутоман, то да

Dragon Of Fate

Ооо, пве годно, а то понравились похожие игры, но без пвп особо ничего