В Dark and Darker появился PvE-режим: стартовал шестой сезон

Фэнтезийный хардкорный экшен Dark and Darker продолжает развиваться. В рамках шестого сезона в игре появился новый PvE-режим под названием Adventure mode. Это отличная возможность для игроков исследовать опасные подземелья без страха столкнуться с другими пользователями.

Разработчики также добавили новых врагов — среди них Demon Imp, Ghoul, Demon Fly и Hell Maggot. Кроме того, появились новые предметы и модули подземелий.

В течение первых двух недель сезона будет отключён торговый рынок — разработчики объясняют это стремлением усилить значимость нахождения предметов в бою.